Так краще не робити: стало відомо, чому не можна спати з відкритим вікном навіть влітку

Дослідження виявило цікаві факти: виявляється, що вночі краще зачиняти вікна. Це стосується навіть літніх ночей, коли температура повітря досить висока.

Багато людей люблять спати з відкритими вікнами, вважаючи, що це забезпечує постійний приплив свіжого повітря і покращує сон. Однак наукове дослідження показало протилежне: експерти радять навіть влітку спати із зачиненими вікнами.

Чому не можна залишати вікна відчиненими на ніч

Хоча може здаватися, що свіже повітря сприяє засинанню, це міф, який міцно закріпився в нашій свідомості.

2020 року Університет Йоганна Гутенберга в Майнці опублікував дослідження, яке показало, що звичка залишати вікна відкритими на ніч може негативно впливати на здоров’я. У деяких випадках це може навіть мати серйозні наслідки для організму.

Вчені виявили, що шум нічного транспорту значно впливає на самопочуття. Навіть під час глибокого сну людина підсвідомо сприймає цей шум.

Також багато залежить від розташування будинку та квартири. Наприклад, у житлі біля дороги рівень шуму буде значно вищим.

Як краще спати: з відкритим чи зачиненим вікном / Фото: Фото з відкритих джерел

Надмірний нічний шум може порушити внутрішній годинник організму (циркадний ритм). Ця система важлива для регулювання роботи всіх внутрішніх органів і контролює більшість метаболічних, функціональних та біологічних процесів залежно від часу доби. Наприклад, від часу дня або ночі залежить регуляція температури тіла, пам’яті, артеріального тиску, апетиту, численних гормонів, енергетичного балансу та імунної системи.

Основний висновок дослідження такий: короткий сон або його часті переривання через вуличний шум підвищують ризик серцево-судинних захворювань у майбутньому. Нічний шум також може підвищувати артеріальний тиск і збільшувати рівень стресових гормонів.

Поганий нічний відпочинок може призвести до психічних розладів, таких як тривожність і депресія.

Що робити, щоб виспатися і не відчиняти вікно

Фахівці рекомендують відкривати вікно на 15 хвилин перед сном і вранці після пробудження. Снотерапевтка та сомнологиня Інгрід Вербек вважає, що оптимальна температура для спальні становить 15-20 градусів тепла.

У спеку важливо забезпечити комфортні умови для сну. Якщо ваше тіло занадто холодне або гаряче, це може призвести до неспокійного сну та частих пробуджень, що негативно впливає на здоров’я.

Щоб уникнути відкривання вікна, можна встановити кондиціонер або використовувати вентилятор для охолодження повітря. Провітрювання перед сном також має бути достатнім для комфортного нічного відпочинку.

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