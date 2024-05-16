Маринади для шашлику: як швидко зробити м'ясо смачним та м'яким

У чому та як замаринувати м'ясо на шашлик: рецепти
Весняне тепло, літо у багатьох асоціюється з шашликом. Шашлик - це не лише якісне, правильно підібране м'ясо, а правильний маринад для нього. Саме маринад може зробити, практично, з будь-якого м'яса не перевершений шашлик.
Рецептів маринадів дуже багато, але є універсальні принципи, які допоможуть приготувати ідеальний маринад.
Що додають до маринаду, щоб шашлик замаринувався швидко, а м'ясо було м'яким.
- Основа для приготування може бути різною — це мінеральна вода, кефір, йогурт, сметана, майонез, томатний сік, цитрусові соки, вино інше. Вибір основи залежить від типу м’яса та бажаного смаку.
- Кислота, яка є в оцті, лимонному сокові, інших кислих продуктах, що додаються до маринаду, допомагає зробити м'ясо м'яким та ніжним.
- Спеції надають м’ясу аромат і смак. Для шашлику традиційно використовують чорний перець, паприку, коріандр, хмелі-сунелі, цибулю, часник та інші спеції на смак.
- Олія робить м’ясо соковитим і запобігає його підгорянню під час смаження.
Важливо дотримуватися правильних пропорцій інгредієнтів.
Зазвичай на 1 кг м’яса використовують одну-дві склянки основи, 1-2 ложки олії, одну-дві чайні ложки солі, спеції на смак.
Скільки часу маринують м'ясо на шашлики
Це залежить від типу м’яса та жорсткості шматків. Свинина зазвичай маринується 2-4 години, куряче м’ясо 1-2 години, телятина 4-6 годин, яловичина 6-8 годин.
Популярні рецепти маринадів для м'яса
- Для класичного маринаду змішайте мінеральну воду, олію, сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі та подрібнену цибулю.
- Щоб зробити маринад на кефірі, додайте до нього олію, сік лимона, часник, сіль, перець та спеції на смак.
- Маринад на томатному соку, звичайно, передбачає томатний сік. Додайте до нього олію, сіль, перець, цукор, часник, базилік та орегано.
Для більш насиченого смаку можна маринувати м’ясо в холодильнику. Краще не використовуйте алюмінієвий посуд для маринування, щоб м’ясо не окислювалося.
Перед смаженням м’ясо необхідно добре обсушити від маринаду, а якщо додасте до маринаду трохи свіжої зелені, це зробить смак шашлику ще більш апетитним.
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