Маринади для шашлику: як швидко зробити м'ясо смачним та м'яким

У чому та як замаринувати м'ясо на шашлик: рецепти

Весняне тепло, літо у багатьох асоціюється з шашликом. Шашлик - це не лише якісне, правильно підібране м'ясо, а правильний маринад для нього. Саме маринад може зробити, практично, з будь-якого м'яса не перевершений шашлик.

Рецептів маринадів дуже багато, але є універсальні принципи, які допоможуть приготувати ідеальний маринад.

Що додають до маринаду, щоб шашлик замаринувався швидко, а м'ясо було м'яким.

Основа для приготування може бути різною — це мінеральна вода, кефір, йогурт, сметана, майонез, томатний сік, цитрусові соки, вино інше. Вибір основи залежить від типу м’яса та бажаного смаку.

Кислота, яка є в оцті, лимонному сокові, інших кислих продуктах, що додаються до маринаду, допомагає зробити м'ясо м'яким та ніжним.

Спеції надають м’ясу аромат і смак. Для шашлику традиційно використовують чорний перець, паприку, коріандр, хмелі-сунелі, цибулю, часник та інші спеції на смак.

Олія робить м’ясо соковитим і запобігає його підгорянню під час смаження.

Важливо дотримуватися правильних пропорцій інгредієнтів.

Зазвичай на 1 кг м’яса використовують одну-дві склянки основи, 1-2 ложки олії, одну-дві чайні ложки солі, спеції на смак.

Скільки часу маринують м'ясо на шашлики

Це залежить від типу м’яса та жорсткості шматків. Свинина зазвичай маринується 2-4 години, куряче м’ясо 1-2 години, телятина 4-6 годин, яловичина 6-8 годин.

Популярні рецепти маринадів для м'яса

Для класичного маринаду змішайте мінеральну воду, олію, сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі та подрібнену цибулю.

Щоб зробити маринад на кефірі, додайте до нього олію, сік лимона, часник, сіль, перець та спеції на смак.

Маринад на томатному соку, звичайно, передбачає томатний сік. Додайте до нього олію, сіль, перець, цукор, часник, базилік та орегано.

Для більш насиченого смаку можна маринувати м’ясо в холодильнику. Краще не використовуйте алюмінієвий посуд для маринування, щоб м’ясо не окислювалося.

Перед смаженням м’ясо необхідно добре обсушити від маринаду, а якщо додасте до маринаду трохи свіжої зелені, це зробить смак шашлику ще більш апетитним.

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