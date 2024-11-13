Так миють посуд у ресторанах: на поверхні не буде розводів, а скло не потьмяніє

Якщо ви миєте посуд руками, тоді вам точно знайома така ситуація, коли з часом на посуді з'являються розводи, а скляні поверхні тьмяніють. Вирішити проблему можна за допомогою ресторанного способу.

Ви можете дуже легко приготувати засіб, який впорається з розводами, слідами від жорсткої води та тьмяності за лічені хвилини. Ним часто користуються в ресторанах.

Для розчину візьміть 0,5 л теплої води та розчиніть у ньому 1 ст. л. оцту та 1 ч. л. солі. Добре перемішайте. Розчин готовий до застосування.

Вам знадобиться також м'яка чиста серветка, найкраще підходить спеціальна, якою миють поверхні дзеркал. Намочіть її в домашньому засобі та добре протріть всі келихи й тарілки.

Якщо ж на посуді залишився старий жир, який уже не відмивається, тоді вам варто приготувати інший розчин. Тут допоможуть канцелярський клей і харчова сода, хоча це і вилається доволі дивним.

На 5 л води візьміть 250 г соди та 90 г клею. Добре перемішайте всі інгредієнти, поставте на вогонь (підійде відро чи велика каструля) і поставте всередину весь посуд, який вам потрібно вимити від жиру. Посуд потрібно кип'ятити протягом 10 хвилин, а потім акуратно перемістити до раковини та протерти губкою для миття.

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