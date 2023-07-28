Так одягатися не варто: п'ять помилок, яких допускають майже всі, коли носять речі білого кольору

Влітку одяг білого кольору є чи не найпопулярнішим. Сукенки та сарафани з природніх матеріалів, сорочки на ґудзиках, бавовняні футболки — всі ці речі ефектно виглядають саме в спекотну сонячну погоду. Але білий колір має і свої недоліки. Насамперед, на ньому легко з'являються плями від бруду. А ще його досить важко поєднувати з білизною. Стилістки Мішель Барретт та Елізабет Косич в WomanEL вважають, що ці проблеми є лише верхівкою айсберга. Як же правильно носити білий одяг і яких помилок слід уникати?

Забудьте про білу білизну

Здається, що поєднувати білу футболку з білим бюстгалтером розумно. Але за словами стилістів — це найбільша помилка, яку ви можете зробити. Причина досить проста — біла білизна буде створювати контраст зі шкірою і просвічуватиметься крізь одяг. Краще обирати бюстгалтер нюдового кольору, підбираючи його під тон шкіри.

Не слід вибирати прозорий одяг

Примірюючи в магазині білу сукенку чи сарафан, ми часто ставимо запитання, чи не просвічується тканина. Варто пам'ятати, що в таких місцях освітлення спеціально створене для того, щоб тішити ваше око. Тому варто перевірити річ в денному світлі. Якщо такої можливості немає, просуньте під матеріал руку. Бачите її контури? Можливо тканина надто тонка. Якщо крізь неї будуть просвічуватися кишені чи інші деталі, які повинні бути приховані, це здешевить образ.

Завжди обирайте "правильний" білий колір

Що це означає? Єдиного білого не існує, тому, як і у випадку з іншими кольорами, потрібно підібрати саме той відтінок, який вам буде личити. Для пошуку спробуйте проаналізувати тон своєї шкіри. Якщо він холодний, вам підійде більш блакитний білий, а якщо теплий — краще обирати відтінок, ближчий до кольору слонової кістки. Як визначити свій підтон? Все дуже просто — погляньте на зворотній бік зап'ястя. Блакитні вени означають, що у вас, скоріше за все, холодний тон шкіри, а зелені — теплий.

Додайте аксесуарів

Білий є простим кольором. Тому, він може виглядати надто нудним без додаткових аксесуарів. Вони повинні додати вашому образу родзинки і кольору. Які найкраще підходять? Звичайно, тут потрібно дивитися на образ в цілому, ваш настрій та подію, куди ви збираєтесь одягнути речі білого кольору. Але найчастіше стилісти рекомендують носити з таким одягом металеві прикраси, сумки-кросбоді з яскравими принтами, ремені, кольорові сандалі чи балетки.

Не носіть старі білі речі

Білий одяг дуже швидко забруднюється, навіть якщо ви не проливаєте на нього напої, а просто потієте. Тому варто пам'ятати, що у таких речей завжди досить короткий термін придатності. Після великої кількості прання колір стає знебарвленим, блідим. Можливо білі футболки та сукенки навіть доведеться міняти щоліта, щоб виглядати стильно.

Читайте також: