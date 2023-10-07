Так ось навіщо вона: ніколи не здогадаєтесь, яке призначення у виїмки на канцелярському ножі

Кожному хоча б раз у житті доводилося мати справу з канцелярськими ножами. Чи задумувалися ви коли-небудь, для чого виїмка на їхньому лезі?

Існує чимало цікавих пояснень, для чого потрібна ця виїмка на лезі ножа. Дехто вважає, що вона показує споживачеві, що до нього цим інструментом ще ніхто не користувався. Версія досить сумнівна, адже всі леза в наборі однакові.

Ще один варіант, який часто можна почути серед користувачів, пов'язаний з тим, що таким лезом можна різати кахель. Однак все набагато простіше.

Як стверджують професійні електрики, насправді ця невелика виїмка на канцелярському ножі потрібна для того, щоб зчистити ізоляцію з електричного дроту, якщо під руками немає спеціального інструмента (стрипера). Стрипером називають такі кліщі, які допомагають швидко, якісно і без проблем зняти ізоляцію з будь-якого проводу.

Часто у професіоналів в наборі є кілька різних стриперів. Але у майстрів-аматорів такого інструменту може і не знайтися. Тому, щоб канцелярський ніж було зручніше використовувати для очищення проводів, виробники вирішили додати до леза такий виріз.

Як це працює? Все досить просто. Спочатку потрібно зробити невеликий круговий надріз лезом. На провід покладіть брусок і прокотіть його лезом ножа. Виїмка не дасть розрізати струмопровідні жили, однак важливо не давити надто сильно.

Такий спосіб чудово працює з побутовою проводкою, яка відрізняється невеликою товщиною. А ось з надто тонкими чи товстими проводами подібні маніпуляції проводити важче.

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