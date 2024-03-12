Так ось, чому вони такі цікаві: українські прізвища, які мають грецьке походження

Частина українських прізвищ має іноземне походження. Зокрема, сьогодні все ще залишається близько двох десятків родових імен, які пов'язані з Грецією.

Експерти провели низку антропонімічних досліджень та склали після цього перелік українських прізвищ, які мають грецьке коріння. Серед них є й такі, що походять від назв населених пунктів. Цікаво, що серед груп із етнічної приналежності саме прізвища грецького походження найбільш поширені (6,2%).

Зокрема, вчені виділяють такі родові імена:

Ахбаш (походить від слова "світловолосий");

Балабан (походить від слова "величезний");

Варсамас;

Волониць (можна перекласти як "в’язальна спиця");

Габіда;

Імерелі;

Кіор (можна перекласти як "сліпий");

Куркчі (означає "хутряний");

Мангуш (від назви населеного пункта);

Мармур;

Шамлі (від назви населеного пункта);

Ялу;

Яцько.

Цікаво, що деякі родові імена грецького походження з часом отримали російські суфікси. Так, Каракоз став Каракозов, Балабан став Балабанов, Узун став Узунов, а Темір став Теміров.

Деякі також отримали і суто українське оформлення: Бузовчу — Бузовчук.

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