Так ось, чому вони такі цікаві: українські прізвища, які мають грецьке походження

Частина українських прізвищ має іноземне походження. Зокрема, сьогодні все ще залишається близько двох десятків родових імен, які пов'язані з Грецією.
Експерти провели низку антропонімічних досліджень та склали після цього перелік українських прізвищ, які мають грецьке коріння. Серед них є й такі, що походять від назв населених пунктів. Цікаво, що серед груп із етнічної приналежності саме прізвища грецького походження найбільш поширені (6,2%).
Зокрема, вчені виділяють такі родові імена:
- Ахбаш (походить від слова "світловолосий");
- Балабан (походить від слова "величезний");
- Варсамас;
- Волониць (можна перекласти як "в’язальна спиця");
- Габіда;
- Імерелі;
- Кіор (можна перекласти як "сліпий");
- Куркчі (означає "хутряний");
- Мангуш (від назви населеного пункта);
- Мармур;
- Шамлі (від назви населеного пункта);
- Ялу;
- Яцько.
Цікаво, що деякі родові імена грецького походження з часом отримали російські суфікси. Так, Каракоз став Каракозов, Балабан став Балабанов, Узун став Узунов, а Темір став Теміров.
Деякі також отримали і суто українське оформлення: Бузовчу — Бузовчук.
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