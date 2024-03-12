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Так ось, чому вони такі цікаві: українські прізвища, які мають грецьке походження

Так ось, чому вони такі цікаві: українські прізвища, які мають грецьке походження

Перелік українських прізвищ грецького походження / Фото: Unsplash

Частина українських прізвищ має іноземне походження. Зокрема, сьогодні все ще залишається близько двох десятків родових імен, які пов'язані з Грецією.

Експерти провели низку антропонімічних досліджень та склали після цього перелік українських прізвищ, які мають грецьке коріння. Серед них є й такі, що походять від назв населених пунктів. Цікаво, що серед груп із етнічної приналежності саме прізвища грецького походження найбільш поширені (6,2%).

Зокрема, вчені виділяють такі родові імена:

  • Ахбаш (походить від слова "світловолосий");
  • Балабан (походить від слова "величезний");
  • Варсамас;
  • Волониць (можна перекласти як "в’язальна спиця");
  • Габіда;
  • Імерелі;
  • Кіор (можна перекласти як "сліпий");
  • Куркчі (означає "хутряний");
  • Мангуш (від назви населеного пункта);
  • Мармур;
  • Шамлі (від назви населеного пункта);
  • Ялу;
  • Яцько.

Цікаво, що деякі родові імена грецького походження з часом отримали російські суфікси. Так, Каракоз став Каракозов, Балабан став Балабанов, Узун став Узунов, а Темір став Теміров.

Деякі також отримали і суто українське оформлення: Бузовчу — Бузовчук.

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