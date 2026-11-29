Янгол на ялинці. / © pexels.com

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Останніми роками все більше уваги привертає декор новорічних ялинок, натхненний українськими традиціями, народними ремеслами та різдвяними звичаями наших предків.

Які традиційні українські прикраси можна використати для оздоблення новорічного дерева, читайте на сайті ТСН.ua.

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Солом’яні павуки, дідухи, розписані дерев’яні іграшки, текстильні янголи та сушені фрукти знову стають частиною святкового оформлення оселі. Ялинка в українському стилі — це не лише про красивий декор, а й можливість згадати родинні звичаї і додати святам особливого змісту.

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Солом’яні прикраси

Солом’яні вироби — одна з найвиразніших деталей традиційного різдвяного декору. Наші предки використовували солому для створення різноманітних оберегів. Ці вироби символізували добробут, урожай, життєву силу та зв’язок людини з природою.

Для сучасної ялинки можна обрати солом’яні зірочки, сніжинки, ангелів або невеликі геометричні фігурки. Вони особливо гарно поєднуються з дерев’яними іграшками, натуральними стрічками і теплим світлом гірлянд.

Різдвяні зірки

Вифлеємська зоря нагадує про народження Ісуса Христа. В українській традиції різдвяна зірка — це важливий атрибут колядування — з нею колядники ходили від оселі до оселі.

Для ялинки можна використати невеликі солом’яні, дерев’яні або паперові зірки. Особливо ефектно виглядатимуть прикраси з традиційними орнаментами та червоно-золотими деталями.

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Дерев’яні іграшки

Дерев’яні прикраси з розписом — чудовий спосіб додати ялинці українського характеру. Це можуть бути маленькі коники, пташки, янголи, дзвіночки, ялинки або геометричні фігури.

Особливого вигляду надають традиційні мотиви: квіти, гілочки, ромби, сонце і рослинні орнаменти. Такі іграшки нагадують про народне декоративне мистецтво й майстерність українських ремісників.

Витинанки та паперові сніжинки

Витинанка — традиційне українське декоративне мистецтво вирізання візерунків із паперу. Раніше такими виробами прикрашали вікна, стіни та полиці.

Для новорічної ялинки можна зробити легкі паперові зірки, янголів, сніжинки, птахів або ажурні геометричні композиції. Особливо гарний вигляд мають білі витинанки на темно-зелених гілках.

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Традиційні пряники

Їстівні прикраси — давня традиція оздоблення святкового деревю Для ялинки можна спекти медові пряники у формі зірок, янголів, пташок, коників і дзвіночків. Їх прикрашають білою або кольоровою глазур’ю, а для підвішування заздалегідь роблять невеликий отвір у тісті.

Такий декор не лише має апетитний вигляд, а й наповнює оселю ароматом меду, кориці та імбиру.

Сушені яблука та апельсини

Натуральні прикраси з фруктів чудово доповнюють ялинку в українському стилі, бо у традиційному святковому побуті фрукти і горіхи були важливими частинами зимового частування.

Для ялинки можна висушити яблучні кільця, часточки апельсина або лимона, а потім нанизати їх на мотузку чи прикріпити до гілок стрічками. Доповнити композицію можна паличками кориці, зірочками бадьяну та невеликими шишками.

Янголи і ляльки-мотанки

Прикраси з тканини — ще один спосіб зробити новорічну ялинку особливою. Текстильні янголи, ляльки-мотанки, пташки та декоративні сердечка можна виготовити з льону, бавовни або інших натуральних матеріалів.

Лялька-мотанка має особливе місце в українській народній культурі й асоціюється з родинними традиціями та обереговою символікою. Т

Солом’яний павук

Солом’яний павук — одна з найцікавіших українських різдвяних прикрас. Його виготовляли з тонких соломинок, з’єднаних у геометричні конструкції, які підвішували до стелі.

За народними віруваннями, павук символізував добробут, гармонію і захист оселі. Зазвичай його не вішали на ялинку, але маленьку декоративну версію можна використати як підвісну прикрасу.

Як оформити ялинку

Щоб святкове дерево мало гармонійний вигляд, не потрібно використовувати всі традиційні прикраси одночасно. Достатньо обрати кілька основних елементів і поєднати їх за кольорами та матеріалами.

Доповнити оформлення можна лляними стрічками, дерев’яними намистинами, сушеними фруктами та невеликими вишитими елементами. Важливо, щоб прикраси не перевантажували дерево, а створювали цілісну композицію.

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