Так робили наші бабусі: як приготувати ідеальні налисники — секрети з кулінарної книжки 1950 року

Пригадуючи смак бабусиних налисників, одразу з'являється думка, що вони були дійсно ідеальними. Чи можна зробити їх такими самостійно? Звісно!

Виявляється, раніше налисники готували трішки інакше, ніж зараз. Знаючи кілька простих трюків, ви зможете перетворити звичайну страву на справжній кулінарний шедевр.

Якщо вірити кулінарній книзі 1950 року, раніше з приготуванням тіста не поспішали. Його замішували заздалегідь, а потім ще й залишали настоюватися на годину. Така тактика допомагала зробити тісто більш еластичним, тому млинці на налисники виходили тонкими, ніжними, але міцними. Також завдяки настоюванню всі бульбашки встигали вийти, тому "дірочок" в млинцях не з'являлося.

Також під час приготування налисників під рукою ставили тарілку з розтопленим вершковим маслом. Кожен млинець після сковороди змащували цим продуктом з двох сторін. Тому всі вони виходили ароматними і дуже м'якими. Цей крок зараз багато хто пропускає, але дарма. Саме завдяки маслу налисники набувають того незабутнього смаку з дитинства.

В сучасних рецептах найчастіше пропонують використовувати молоко кімнатної температури. Але наші бабусі неодмінно підігрівали його на плиті, щоб воно стало теплим (не гарячим). Тоді тісто виходить однорідним, без зайвих грудочок, млинці не рвуться після приготування. Однак, якщо ви збиваєте тісто міксером, то цей крок можете пропустити.

За старовинним рецептом яйця потрібно не просто вбивати в тісто, а спочатку розділити на жовтки і білки. Жовтки розтерти з цукром до білого відтінку, а білки окремо збити. Тоді у вас вийдуть пухкі і ніжні налисники. Важливим секретом є додавання невеликої кількості олії до тіста на млинці.

Не слід забувати і про сковорідку, в якій ви будете смажити налисники. Її нагрівають на середньому вогні, тоді млинці не будуть горіти. Перший млинець зробіть "на пробу", якщо він вийшов гарним, значить, температура ідеальна. Обов'язково змастіть сковороду тонким шаром олії, а зайву приберіть паперовим рушником.

Тісто наливайте тонкою цівкою, швидко розподіляючи по всій поверхні сковороди. Коли верх вже не вологий, можна перевертати млинець. Готові налисники складайте стопкою і обов'язково накрийте рушником, щоб вони не підсихали, поки ви готуєте далі.

Начинка для налисників може бути різною, на ваш смак, але її потрібно приготувати заздалегідь, щоб вона мала кімнатну температуру. Теплі млинці і холодна начинка — погане поєднання.

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