Так робити з фольгою на кухні суворо заборонено: зіпсуєте плиту та духовку

Алюмінієва фольга — незамінна помічниця на кухні: у ній запікають м’ясо, загортають овочі, зберігають продукти й закривають форми під час приготування. Але є одна поширена звичка, яка може дорого коштувати, а стосується вона неправильного використання фольги. Деякі господині кладуть її туди, куди категорично не можна. Саме така дрібниця може зіпсувати дорогу техніку лише за один раз.

Ніколи не кладіть фольгу на дно духовки. Багато хто робить це, щоб не забруднити духовку, але наслідки можуть бути дуже серйозними: фольга плавиться від високої температури, до дна духовки вона буквально приварюється. Прилад починає гріти нерівномірно, з’являється неприємний запах горілого. У таких випадках ремонт часто неможливий, потрібна заміна духової камери.

Не загортайте фольгою конфорки та решітки газової плити. Звичка стелити фольгу на конфорки «для чистоти» здається зручною, але насправді це перекриває подачу кисню до полум’я, спричиняє неправильне горіння газу, може призвести до накопичення чадного газу, створює ризик займання. Окрім того, фольга прилипне до металу, і ви зіпсуєте покриття плити.

Не закривайте фольгою вентиляційні отвори духовки. Інколи господині прикривають фольгою задню стінку чи бічні отвори, щоб не потрапляв жир. Але духовка повинна «дихати» — вентиляція забезпечує стабільну роботу нагрівачів. Якщо отвори закрити техніка починає перегріватися, термодатчик подає помилкові сигнали, зношення деталей відбувається до 4 разів швидше.

Не використовуйте фольгу в мікрохвильовці. Це правило знають багато людей, але не всі дотримуються. Іскри від фольги можуть прорізати дірку в камері, пошкоджується покриття та магнетрон, мікрохвильовка виходить з ладу за кілька секунд. Навіть маленький шматок фольги може спричинити коротке замикання.