Так сливи ви ще не готували: неординарні рецепти без зайвих зусиль

Сливи / © www.freepik.com/free-photo

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Для приготування смачних страв зі слив головне — спочатку їх розділити. М’які плоди використайте для десерту чи соусу, а пружні й неушкоджені — для заготовки. Плоди з пліснявою, підозрілим запахом або пошкодженнями одразу викидайте.

ТСН.ua ділиться трьома перевіреними рецептами.

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Пиріг зі сливами

Цей варіант базується на вже опублікованому нами рецепті знаменитого сливового пирога. Його найкраще пекти для подавання того самого дня.

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Інгредієнти на форму 20–22 см:

225 г цукру;

75 г вершкового масла;

225 г пшеничного борошна;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

2 яйця;

24 половинки слив без кісточок;

цукор, лимонний сік і кориця для посипання.

Час: підготовка — близько 15 хвилин, випікання — приблизно 1 година.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 170 °C. Форму змастіть маслом. Збийте цукор із маслом. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця, потім перемішайте до однорідності. Викладіть тісто у форму. Розкладіть сливи шкіркою догори, злегка посипте цукром, збризніть лимонним соком і додайте корицю. Випікайте приблизно годину. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

Сливовий соус для морозилки

Добре достиглі сливи варять без води, а цукор додають у співвідношенні одна частина до чотирьох частин слив. Спеції можна додати за бажанням, але зберігати такий соус слід саме в морозилці.

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Інгредієнти:

1 кг добре достиглих слив;

250 г цукру;

кориця або інші спеції — за бажанням.

Час: підготовка — близько 15 хвилин, варіння — 30–40 хвилин, охолодження — щонайменше 30 хвилин.

Як приготувати:

Помийте сливи й покладіть у каструлю з товстим дном без води. Доведіть до кипіння та варіть на помірному вогні, доки плоди повністю не розм’якнуть. Видаліть кісточки й шкірку, а м’якоть із соком уварюйте, помішуючи, до густоти соусу. Додайте цукор і, за бажанням, спеції. Повністю охолодіть, розкладіть у чисті контейнери або пакети для заморожування, залишивши вільний простір, герметично закрийте й заморозьте.

Такий соус подають до м’яса, сиру або десертів після розморожування.

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Сливові пресерви на зиму

Для поличної заготовки використовуйте лише перевірену технологію й не змінюйте самостійно кількість цукру, води, розмір банок або час обробки. Ділимося Plum Preserves від всесвітньовідомого Home Food Preservation.

Інгредієнти приблизно на 5 банок по 240 мл:

5 чашок кислих слив без кісточок, приблизно 1,1 кг цілих плодів;

4 чашки цукру;

1 чашка води.

Час: підготовка — близько 20 хвилин, уварювання — приблизно 15 хвилин, обробка в киплячій воді — 5–15 хвилин залежно від висоти над рівнем моря.

Як приготувати:

Підготуйте й простерилізуйте банки. Сливи помийте, розріжте та видаліть кісточки. Складіть сливи, цукор і воду в каструлю. Повільно доведіть до кипіння, помішуючи, доки цукор не розчиниться. Варіть суміш на сильному вогні приблизно 15 хвилин, часто помішуючи, майже до желейної точки — 104 °C. Розкладіть гарячі пресерви в гарячі банки, залишивши приблизно 6 мм, вільного простору. Протріть вінця, накрийте кришками та закрутіть. Обробіть банки в киплячій воді.

Коли обрати морозилку

Заморожування підходить для цілих слив, половинок, четвертинок або готового соусу, якщо врожай потрібно розділити на невеликі порції. Для кращої якості беріть пружні стиглі плоди, мийте їх, видаляйте кісточки та фасуйте в тару з вільним простором.

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