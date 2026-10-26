Так українська шляхта називала своїх дітей: топ забутих, але неймовірно красивих імен

Шляхетні імена для хлопчиків та дівчаток / © pixabay.com

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Українська шляхта — князі, гетьмани, старшина та заможні шляхетські роди (Острозькі, Вишневецькі, Санґушки, Скоропадські, Хмельницькі) — завжди приділяла особливу увагу вибору імен для спадкоємців. Ім’я мало не лише підкреслювати високий соціальний статус родини, а й захищати дитину, демонструвати династичний зв’язок та продовжувати традиції роду.

Чоловічі імена української шляхти

1. Костянтин / Костянтин-Василь

Одно з найшанованіших імен вищої української аристократії. Його носив знаменитий князь Костянтин-Василь Острозький — меценат, засновник Острозької академії та один із найбагатших людей Європи свого часу. Ім’я має латинське походження та означає «постійний», «стійкий».

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2. Дмитро

Ім’я з глибоким корінням у княжих та козацьких родах. Найвідоміший носій — князь Дмитро «Байда» Вишневецький, засновник першої Запорозької Січі на Хортиці. Означає «присвячений Деметрі» (у контексті землеробства та родючості).

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3. Богдан / Теодор

Ім’я, яке стало символом гетьманської доби завдяки Богдану Хмельницькому. Має слов’янське походження («даний Богом») і в шляхетському середовищі нерідко дублювалося грецьким аналогом Теодор/Федір.

4. Пилип

Ім’я, яке носив видатний гетьман та автор першої української конституції Пилип Орлик. Має грецьке походження та перекладається як «той, хто любить коней» (символ лицарства та вершництва).

5. Іван / Януш

Універсальне ім’я, яке носили гетьмани Іван Мазепа, Іван Виговський, Іван Скоропадський, а також численні представники роду Острозьких та Заславських (у полонізованому варіанті — Януш).

Жіночі імена української шляхти

1. Гальшка (Ельжбета / Єлизавета)

Знамените аристократичне ім’я, яке ввійшло в історію завдяки Гальшці Острозькій — фундаторці Острозької академії, яку сучасники називали найвродливішою та найзаможнішою жінкою Східної Європи XVI століття.

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2. Раїна (Регіна)

Ім’я латинського походження, яке перекладається як «королева». Його носила Раїна Могилянка (княгиня Вишневецька) — відома меценатка, яка заснувала низку православних монастирів та осередків освіти на Лівобережжі.

3. Настя (Анастасія)

Ім’я, популярне серед шляхтянок та гетьманівен. Зокрема, Анастасія Скоропадська (з роду Маркевичів), дружина гетьмана Івана Скоропадського, мала такий вплив на державні справи, що в народі казали: «Іван носить булаву, а Настя керує державою».

4. Євдокія / Дорота

Шляхетські імена, які часто зустрічалися в родинах Олельковичів, Корецьких та Санґушків. Євдокія перекладається як «благовоління» або «добра слава».

5. Софія

Традиційне княже та шляхетське ім’я, яке означає «мудрість». Його носили представниці багатьох видатних українсько-руських родів, зокрема княгиня Софія Ружинська та Софія Заславська.

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