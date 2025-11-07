Квашена капуста / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Квашена капуста — не лише смачна, а й неймовірно корисна для травлення, імунітету та загального здоров’я. Завдяки природному процесу ферментації вона перетворюється на джерело пробіотиків, вітамінів та мікроелементів, які підтримують організм у холодний сезон.

ТСН.ua підготував рецепт квашеної капусти, яким поділилася фудблогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти

Реклама

капуста

морква

мед — 1,5 ст. л.

сіль — 1,5 ст. л.

вода — 1 л

Приготування

Готуємо розсіл. На 1 літр води додайте 1,5 столової ложки солі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Залиште розсіл, щоб він охолонув.

Додайте мед і ретельно перемішайте, щоб він повністю розчинився у розсолі.

Нашинкуйте капусту. Щільно утрамбуйте її до банки.

Залийте капусту розсолом і залиште на півтора-два дні в теплому місці. Що тепліше, то швидше кваситься капуста.

Реклама

Під час квашення капусти не забувайте випускати гази, які утворюються, за допомогою палички для суші. Головне — не металевим предметом.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом квашеної капусти, який підкорив Мережу.