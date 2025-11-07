ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Так ви ще не квасили капусту: додайте до рецепта один інгредієнт — смак здивує

Квашена капуста дуже корисна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Квашена капуста.

Квашена капуста / © Фото з відкритих джерел

Квашена капуста — не лише смачна, а й неймовірно корисна для травлення, імунітету та загального здоров’я. Завдяки природному процесу ферментації вона перетворюється на джерело пробіотиків, вітамінів та мікроелементів, які підтримують організм у холодний сезон.

ТСН.ua підготував рецепт квашеної капусти, яким поділилася фудблогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти

  • капуста

  • морква

  • мед — 1,5 ст. л.

  • сіль — 1,5 ст. л.

  • вода — 1 л

Приготування

Готуємо розсіл. На 1 літр води додайте 1,5 столової ложки солі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Залиште розсіл, щоб він охолонув.

Додайте мед і ретельно перемішайте, щоб він повністю розчинився у розсолі.

Нашинкуйте капусту. Щільно утрамбуйте її до банки.

Залийте капусту розсолом і залиште на півтора-два дні в теплому місці. Що тепліше, то швидше кваситься капуста.

Під час квашення капусти не забувайте випускати гази, які утворюються, за допомогою палички для суші. Головне — не металевим предметом.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом квашеної капусти, який підкорив Мережу.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie