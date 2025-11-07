- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
Так ви ще не квасили капусту: додайте до рецепта один інгредієнт — смак здивує
Квашена капуста дуже корисна.
Квашена капуста — не лише смачна, а й неймовірно корисна для травлення, імунітету та загального здоров’я. Завдяки природному процесу ферментації вона перетворюється на джерело пробіотиків, вітамінів та мікроелементів, які підтримують організм у холодний сезон.
ТСН.ua підготував рецепт квашеної капусти, яким поділилася фудблогерка Тетяна Юшина.
Інгредієнти
капуста
морква
мед — 1,5 ст. л.
сіль — 1,5 ст. л.
вода — 1 л
Приготування
Готуємо розсіл. На 1 літр води додайте 1,5 столової ложки солі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Залиште розсіл, щоб він охолонув.
Додайте мед і ретельно перемішайте, щоб він повністю розчинився у розсолі.
Нашинкуйте капусту. Щільно утрамбуйте її до банки.
Залийте капусту розсолом і залиште на півтора-два дні в теплому місці. Що тепліше, то швидше кваситься капуста.
Під час квашення капусти не забувайте випускати гази, які утворюються, за допомогою палички для суші. Головне — не металевим предметом.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом квашеної капусти, який підкорив Мережу.