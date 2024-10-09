Таке буває нечасто: 2025 року римо-католики і православні святкуватимуть Великдень разом

2025 року увесь світ святкуватиме Великдень в один день. Таке буває досить рідко. Чому дати великого церковного свята часто не співпадають?

Чому римо-католики і православні зазвичай святкують Великдень в різні дні

Дату Великодня вираховують за таким правилом: подія святкується першої неділі після весняного повного місяця.

Однак, 16 століття Римо-католицька церква провела календарну реформу, а православна церква орієнтується на юліанський календар, що був затверджений ще під час I Вселенського Собору.

За юліанським і новоюліанським календарями (останній ми використовуємо після 1 вересня 2023 року) Великдень може припадати на будь-яку дату від 4 квітня до 8 травня. За григоріанським календарем Великдень часто припадає на тиждень раніше (45% випадків). Дати можуть збігатися у 30% випадків. У 20% випадків різниця становить 5 тижнів, і лише в 5% випадків — 4 тижні. Цікаво, що різниці у 2-3 тижні не буває.

Востаннє римо-католики і православні святкували Великдень разом 2017 року (16 квітня). Вперше в цьому десятилітті 2025 року дата знову буде однаковою.

Коли буде Великдень 2025 року у римо-католиків і православних

Великдень і римо-католики, і православні святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Знову дата збігатиметься 2028 року. Ось, в які дати ми будемо святкувати це світле церковне свято:

2026 рік — римо-католики 5 квітня, православні 12 квітря;

— римо-католики 5 квітня, православні 12 квітря; 2027 рік — римо-католики 28 березня, православні 5 травня;

— римо-католики 28 березня, православні 5 травня; 2028 рік — римо-католики і православні 16 квітня;

— римо-католики і православні 16 квітня; 2029 рік — римо-католики 1 квітня, православні 8 квітня;

— римо-католики 1 квітня, православні 8 квітня; 2030 рік — римо-католики 21 квітня, православні 28 квітня.

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