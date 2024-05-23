Таких батьків не поважають: які риси мам і татусів викликають у дітей супротив

Якщо ви не можете знайти спільної мови зі своєю дитиною, то треба перевірити, чи не граєте ви одну із цих ролей.

Є такі випадки, коли дитина виявляє неповагу і навіть агресію до своїх батьків, особливо це гостро відчувається у підлітків. Причин такої поведінки може бути безліч, але не останню роль у цьому відіграють батьки. Розповідаємо, чому діти проявляють нелюбов і агресивно ставляться до своїх батьків.

Які ролі батьків під час виховання дітей викликають агресію, нелюбов і неповагу

“Наглядач”. Якщо батьки у вихованні своїх дітей грають роль наглядачів, то для них буде найважливішим виконання правил, які вони встановили. Про жодні почуття дитини тут не йдеться. Адже вона повинна лише виконувати правила: коли лягати спати, з ким товаришувати, куди ходити, що їсти. У такій родині дитина почувається, як у в’язниці, а не в колі люблячих людей. Вона стає замкнутою, може бути пригніченою або навпаки агресивною, щоб за допомогою такої поведінки хоч якось захистити особисті кордони.

Якщо батьки у вихованні своїх дітей грають роль наглядачів, то для них буде найважливішим виконання правил, які вони встановили. Про жодні почуття дитини тут не йдеться. Адже вона повинна лише виконувати правила: коли лягати спати, з ким товаришувати, куди ходити, що їсти. У такій родині дитина почувається, як у в’язниці, а не в колі люблячих людей. Вона стає замкнутою, може бути пригніченою або навпаки агресивною, щоб за допомогою такої поведінки хоч якось захистити особисті кордони. “Служниця”. Такі батьки намагаються задовольнити всі потреби і забаганки своєї дитини. Та психологи говорять, що таких мам і татусів діти не поважають чи не найбільше. Оскільки дитина звикає до того, що вся увага і турбота скерована лише на неї, тому вимагатиме ще більше. Діти не бачать у таких батьках особистості, швидше слуг, які повинні задовольняти їхні потреби.

Такі батьки намагаються задовольнити всі потреби і забаганки своєї дитини. Та психологи говорять, що таких мам і татусів діти не поважають чи не найбільше. Оскільки дитина звикає до того, що вся увага і турбота скерована лише на неї, тому вимагатиме ще більше. Діти не бачать у таких батьках особистості, швидше слуг, які повинні задовольняти їхні потреби. “Місія нездійсненна”. Якщо батьки щось вимагають від дитини – вчасно лягати спати, виконувати домашні завдання, не палити, не пробувати алкоголь, то повинні й самі дотримуватися своїх заборон. Адже дитина найперше бере приклад зі свого оточення. І якщо батько палить, а синові забороняє, то підліток не сприйматиме ці заборони і не ставитиметься до них серйозно.

Якщо батьки щось вимагають від дитини – вчасно лягати спати, виконувати домашні завдання, не палити, не пробувати алкоголь, то повинні й самі дотримуватися своїх заборон. Адже дитина найперше бере приклад зі свого оточення. І якщо батько палить, а синові забороняє, то підліток не сприйматиме ці заборони і не ставитиметься до них серйозно. “Весь у роботі”. Батьки, які не мають часу для своїх дітей, бо постійно зайняті, у майбутньому отримують таку саму відповідь. А бонусом ще й неповагу та агресію, особливо це стосується підлітків. Оскільки в цей період будь-які настанови, поради чи прохання від зайнятих батьків не сприйматимуться, бо ігнорувалися потреби дитини, коли та була меншою.

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