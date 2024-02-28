Таких майже не залишилося: рідкісні українські жартівливі прізвища

Наші предки отримували свої прізвища і за родом занять, і за місцем проживання, і за своїм суспільним становищем. Є такі, що давалися, як обереги від нечистої сили і усіляких недуг. А ще є багато прізвищ, що перейшли із жартівливих прізвиськ. Такі родові імена найчастіше отримували ті, які були пихатими, мали якісь цікаві особливості своєї зовнішності, були скупим, наївним тощо. А від 1692 року ці прізвиська почали офіційно отримувати статус родових імен. Розповідаємо, які рідкісні українські прізвища пішли із жартівливих прізвиськ.

Які рідкісні українські прізвища пішли від жартівливих прізвиськ

Родові імена зі списку є похідними від прізвиськ, якими жартома наділяли людей. Найцікавіші з них виникли за часів козацтва, і вони утворилися шляхом поєднання слів:

Убийвовк;

Неїжборщ;

Недайкаша;

Непийвода;

Небийбаба;

Паливода;

Нагнибіда;

Перебийніс.

Також є багато кумедних родових імен, які утворилися від прізвиськ за особливостями характеру чи зовнішніх рис:

Горбиніс;

Хропач;

Дрімайло;

Сопель;

Слинюк.

Також є досить рідкісні жартівливі прізвища, які найбільш поширені на тій чи тій території:

Лиходід – найбільше носіїв цього прізвища проживає у Таврійському районі, їх налічується 864 особи.

Вихопень – це родове ім’я розповсюджене на Галичині.

Псяр – таке прізвище найчастіше можна зустріти на Слобожанщині.

Безмозкий – розповсюджене у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Заваликут – найчастіше зустрічається на Київщині.

Лізун – прізвище розповсюджене у Наддніпрянському регіоні.

Загубипалець – найчастіше зустрічається у Криму.

Куропась – це рідкісне прізвище, його мають лише 38 українців.

Пірникозу – таке родове ім’я має лише 13 осіб, які проживають на Поділлі.

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