Таких великих ягід ви ще не бачили: тільки цим добривом потрібно підживлювати вишню навесні

Це нехитре добриво любять всі кісточкові дерева, особливо вишні. Після нього ви точно будете збирати великі ягоди відрами.

Досвідчені садівники навіть розсипають таке добриво прямо на сніг. Вважається, що під час танення снігів поживні речовини швидше потраплять до коріння.

Найкраще підживлення для вишні навесні — це використання доломітового борошна. Речовина допомагає помітно покращити плодоношення, а також збільшити розмір плодів. Додатково вишні стають солодшими.

Що внести навесні під вишню? Ще в той період, коли сніг повністю не зійшов, на початку весни садівники радять підкидати під стовбур дерева доломітове борошно. Орієнтовно на 1 кв. метр потрібно використати 1 склянку засобу.

Щоб зібрати дійсно великий урожай вишні, потрібно додатково подумати про боротьбу зі шкідниками. Починають її ще навесні, до того як дерева зацвіте. Особливо небезпечною для вишні є вишнева муха, яка здатна повністю знищити урожай.

Для боротьби з вишневою мухою фахівці радять використовувати таке добриво: взяти 10-літрове відро води, наповнити третину цибулинням і настоювати протягом 2 днів. Потім процідити, додати 100 г горілки і 3 столові ложки рідкого мила.

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