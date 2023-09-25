Такий отвір є в кожній раковині, але одиниці знають, навіщо він: розповідаємо, що з ним робити

Здавалося б, що цей маленький отвір в раковині або ванній не відіграє жодної ролі. Але, виявляється, він дуже важливий.

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Чи помічали ви невеликий отвір у раковині або ванній? Багато хто вважає, що він не відіграє жодної ролі, а тому на нього рідко коли звертають увагу. Але цей прихований сантехнічний пристрій виконує дуже важливу функцію. Він навіть здатний врятувати від серйозних проблем.

Якщо ви хоча б раз задумувалися, як називається маленький отвір в раковині, запам'ятайте, що його назва "перелив". Його створили не просто так, адже він запобігає потенційним затопленням.

Навіщо потрібна ця маленька дірочка в раковині? Що з нею потрібно робити? Більшість з нас забуває робити просту, але дуже важливу річ — очищати її час від часу. У переливі під час користування раковиною накопичується бруд, пліснява, залишки мийних засобів. Якщо не звертати на це увагу, з часом звідти почне йти неприємний запах.

Очистити перелив дуже просто. Візьміть ватний диск та змочіть його в оцті. Потім ретельно прочистіть отвір всередині.

Якщо ж ви вважаєте, що отвір вже дуже засмітився, можна використати простий пристрій. Візьміть шматок дроту, один кінець обмотайте ватою чи тканиною, змоченою в оцті. Вставте дріт в отвір, а потім обережно протріть стінки переливу всередині.

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