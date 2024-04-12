Такий прийом допоможе збільшити розмір головок часнику в кілька разів

На своїй Instagram-сторінці "Сімейний сад" автори поділилися чудовим методом, який допоможе збільшити головки часнику в кілька разів. Такий прийом передбачає насичення ґрунту киснем, тому не буде потреби витрачатися на покупку добрив. Розповідаємо, як за допомогою секретного прийому збільшити головки часнику, якими підручними засобами краще підгодувати його у травні.

Як збільшити розмір головок часнику в кілька разів

Автори рекомендують після того, як з’являться паростки часнику, взяти вила чи гостру палицю, щоб зробити у ґрунті отвори. Треба від сходів відступити 10 сантиметрів, пробити отвори під кутом 90 градусів, глибиною до 9 сантиметрів. Таким чином можна допомогти часникові отримати більше кисню.

Відразу після цією процедури часник отримуватиме більше живлення, що прискорить його ріст та розвиток. Особливо таким метод корисний для важких та глинистих ґрунтів. Часник "задихається", якщо ґрунт пропускає недостатню кількість повітря, тому головки ростуть дрібними, як пояснюється у дописі.

Чим підживити часник у травні: як це зробити правильно

Зола. Це багатофункціональне підживлення, яким користуються всі досвідчені городники. Щоб зробити підкормку для часнику, треба 300 грамів попелу залити окропом, почекати, поки суміш охолоне, розвести 10 літрами води і добре полити грядки. Можна потрусити золою часник, але тут варто не зловживати, щоб не нашкодити майбутньому врожаю. Оскільки не кожен ґрунт любить таке підживлення. Якщо ви знаєте, що у вас на городі кисла земля, тоді можна посипати часник золою з розрахунку 2 кілограми засобу на квадратний метр.

Це багатофункціональне підживлення, яким користуються всі досвідчені городники. Щоб зробити підкормку для часнику, треба 300 грамів попелу залити окропом, почекати, поки суміш охолоне, розвести 10 літрами води і добре полити грядки. Можна потрусити золою часник, але тут варто не зловживати, щоб не нашкодити майбутньому врожаю. Оскільки не кожен ґрунт любить таке підживлення. Якщо ви знаєте, що у вас на городі кисла земля, тоді можна посипати часник золою з розрахунку 2 кілограми засобу на квадратний метр. Нашатирний спирт. Ще один дієвий підручний засіб, який добре вплине на майбутній урожай часнику. Для приготування добрива візьміть столову ложку спирту й розведіть у 10 літрах води. Нашатирний спирт здатен вбирати всю патогенну мікрофлору, захищаючи часник від хвороб та відлякуючи шкідників. Варто знати, що така підкормка буде ефективною за сухої погоди. Ні опади, ні додатковий полив не допускаються при використанні цього підручного засобу.

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