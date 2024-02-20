Такий урожай вам навіть і не снився: які сидерати сіяти під помідори

Навесні варто спробувати засіяти город сидератами, щоб пізніше отримати більший урожай від овочевих культур.

Ось які сидерати досвідчені городники радять садити перед висаджуванням на грядці розсади томатів.

Користь зелених добрив важко переоцінити. Вони допомагають оздоровити ґрунт, витіснити з грядки бур'яни, насичують землю потрібними для певної культури поживними речовинами і борються зі шкідниками.

Як тільки ви визначилися з тим, де саме на городі будете висаджувати помідори, можете вибрати правильні сидерати, які варто посіяти перед томатами.

Які сидерати сіяти під помідори

Фахівці впевнені, що помідори будуть краще рости та плодоносити, якщо перед ними грядку засіяти гірчицею, вика волохата чи фацелією. Деякі городники практикують висівання вівса.

Так, гірчиця, на думку спеціалістів, допомагає боротися з найстрашнішою хворобою томатів — фітофторозом. Це грибкове захворювання, яке викликане Phytophthora infestans. Білу гірчицю багато хто називає "няньою саду". Її коріння здатне прорости на три метри в глибину. Це ще одна корисна властивість рослини, адже вона додатково веде боротьбу з ущільненням ґрунту.

Фацелія допомагає розкислити землю. Як відомо, томати не переносять кислий ґрунт. Тому фацелія, після розкладання, створює благодатне середовище для кореневища помідорів.

Найкращий сидерат під томати, на думку американських вчених, вика волохата / Фото: commons.wikimedia.org

За версією американських вчених, саме вика волохата є найкращим сидератом під томати. Вона збагачує ґрунт великою кількістю біомаси та азоту. Було виявлено, що завдяки цьому сидерату помідорам пізніше зовсім не потрібне додаткове підживлення для великого урожаю.

Коли сіяти сидерати під помідори

В кожному разі висівання сидератів проводять не пізніше, ніж за два тижні до висаджування в ґрунт розсади. За цей час рослини повинні підрости до 20-30 см і їх попередньо скошують, а потім загортають в землю.

Також деякі городники практикують вирощування томатів прямо на грядці разом з сидератами. Вони стверджують, що такий спосіб допомагає додатково захистити грядку від перегрівання і пересихання, ґрунт стає більш пухким, а помідори захищені від шкідників і хвороб.

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