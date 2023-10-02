Такого шовковистого і міцного волосся ще не було: навіщо у шампунь додавати соду

Не волосся, а справжня мрія: чим корисна сода для волосся, як її застосовувати, щоб отримати максимальний ефект для росту та краси ваших локонів.

Напевно, кожен, хто вперше чує про те, що варто у шампунь додавати соду, дуже дивується. Адже сода містить абразивні речовини, які можуть шкодити шкірі голови. Але все ж таки наші бабусі користувалися такою хитрістю для того, щоб волосся швидше росло, було шовковистим, міцним та гладеньким. Як використовувати соду для міцності, росту та краси волосся, а кому не слід користуватися таким засобом - читайте далі.

Сода для волосся: користь чи шкода

Ще кілька десятиліть тому не було такого різноманіття засобів для догляду за собою, як у наші часи. Тому люди застосовували соду для гігієнічних та косметичних процедур: чистили зуби, скрабували шкіру, мили голову. Зараз багато жінок експериментують з підручними засобами, тому сода є саме тим продуктом, який часто використовують для косметичних процедур у домашніх умовах.

Беззаперечним плюсом застосування харчової соди є її дешевизна та доступність, відсутність шкідливих речовин у складі та екологічність. Однак при надмірному чи неправильному використанні харчової соди можна отримати негативні наслідки.

Чим корисна сода для волосся

Сода корисна у косметології завдяки своїм властивостям:

бактерицидним;

протизапальним;

очищаючим;

жиророзчинним;

підсушуючим;

пом’якшувальним.

Тому харчова сода допомагає очищувати пасма волосся від залишків косметичних засобів та відлущувати ороговілі клітини шкіри голови. Також харчова сода допомагає у боротьбі з лупою, позбавляє від свербіння шкіри завдяки антибактеріальним властивостям. До того ж, сода позитивно впливає на сальні залози, нормалізуючи їх роботу, тому надає волоссю сяйливості, м’якості та об’єму.

Яка шкода харчової соди для волосся

Щоб отримати максимальну користь для своїх локонів, гідрокарбонат натрію потрібно використовувати, дотримуючись деяких правил. В іншому випадку, при їх недотриманні, можна завдати травмування шкіри голови, викликати сухість і ламкість волосся. Це пояснюється високою лужністю соди. Тому потрібно під час використання соди знати протипоказання, за яких не варто користуватися порошком:

Індивідуальна непереносимість та алергічні реакції.

Наявність на шкірі голови подразнень, опіків, подряпин чи незагоєних ран.

Сильна сухість та ламкість волосся.

Порушення роботи кровоносних судин.

Недавнє пофарбування та хімічна завивка локонів.

Як застосовувати харчову соду для волосся

Якщо немає протипоказань за станом здоров’я, то соду можна застосовувати кількома способами: мити волосся, скрабувати, робити маски тощо. Сода підходить для догляду за всіма типами волосся, якщо воно не пошкоджене: жирного, сухого та нормального.

Миття волосся харчовою содою. Якщо додати трохи соди у шампунь, то він зі звичайного перетвориться на шампунь-пілінг, що глибоко очистить локони та шкіру голови. Рекомендується використовувати соду таким чином 4 рази на місяць. Такий шампунь сприятиме стимуляції кровообігу в тканинах, тому пасма будуть міцними і активно ростимуть. Пропорції повинні бути такими – на 2 ч. ложки шампуню слід додати 1 ч. ложку соди. Отриману суміш потерти у долонях і використовувати як звичайний шампунь.

Якщо додати трохи соди у шампунь, то він зі звичайного перетвориться на шампунь-пілінг, що глибоко очистить локони та шкіру голови. Рекомендується використовувати соду таким чином 4 рази на місяць. Такий шампунь сприятиме стимуляції кровообігу в тканинах, тому пасма будуть міцними і активно ростимуть. Пропорції повинні бути такими – на 2 ч. ложки шампуню слід додати 1 ч. ложку соди. Отриману суміш потерти у долонях і використовувати як звичайний шампунь. Освітлення волосся содою. Сода має освітлювальний ефект, тому може зробити волосся на кілька тонів світлішим. Щоб отримати помітний результат потрібно провести 5 процедур. Такий спосіб підходить для блондинок та власниць русявого волосся. Для освітлення потрібно робити маску. Складники, які потрібні для маски: 1 ст. ложка соди, 2 ст. ложки меду, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. ложка води. З’єднати воду зі свіжим соком, додати води, меду і добре перемішати. Нанести маску на сухі локони, обгорнути харчовою плівкою і через 2 години змити водою. Процедуру варто проводити 2 рази на тиждень.

Сода має освітлювальний ефект, тому може зробити волосся на кілька тонів світлішим. Щоб отримати помітний результат потрібно провести 5 процедур. Такий спосіб підходить для блондинок та власниць русявого волосся. Для освітлення потрібно робити маску. Складники, які потрібні для маски: 1 ст. ложка соди, 2 ст. ложки меду, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. ложка води. З’єднати воду зі свіжим соком, додати води, меду і добре перемішати. Нанести маску на сухі локони, обгорнути харчовою плівкою і через 2 години змити водою. Процедуру варто проводити 2 рази на тиждень. Ополіскування волосся харчовою содою. Якщо волосся жирне та жорстке, погано розчісується і плутається, то можна після миття ополіскувати його содою. Волосся після такого ополіскувача стане м’яким, шовковистим та слухняним. Щоб приготувати розчин для ополіскування, потрібно взяти 10 грамів соди і розвести її у 200 мл теплої води. Можна додати кілька крапель лимонного ефіру для запаху та сяяння.

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