Як приготувати смачний вінегрет

Вінегрет — один із найулюбленіших салатів усіх українців. Його люблять за простоту приготування, доступні інгредієнти та яскравий смак. Зазвичай овочі для цього салату відварюють, але є один спосіб приготування, який може повністю змінити смак улюбленої страви. Якщо замість варіння запекти овочі в духовці, вінегрет стає набагато ароматнішим і насиченішим. А якщо додати одну цікаву спецію, то ви більше ніколи не захочете готувати цей салат по-іншому.

Чому на вінегрет краще запікати овочі, а не варити

Більшість людей звикли варити буряк, картоплю та моркву для вінегрету. Проте під час варіння частина смаку переходить у воду, і овочі можуть ставати більш водянистими.

Та якщо їх запікати, вони зберігають природну солодкість та аромат. Особливо це стосується буряка, який після духовки стає більш насиченим на смак і має приємну текстуру.

Для приготування овочі потрібно добре вимити, загорнути у фольгу або викласти на деко та запікати приблизно 40-60 хвилин за температури близько 180 градусів.

Яка спеція повністю змінює смак традиційного вінегрету

Щоб салат більш глибокий та насичений смак, кухарі радять додати трохи меленого коріандру. Ця спеція має легкий цитрусовий аромат і добре поєднується з буряком та іншими овочами.

Невелика щіпка коріандру робить смак вінегрету в рази кращим, але важливо не переборщити, адже спеція має досить яскравий аромат.

Коли запечені овочі охолонуть, їх нарізають невеликими кубиками. До них додають солоні огірки, квашену капусту або зелений горошок — залежно від уподобань.

Заправити салат можна ароматною соняшниковою олією, додати трохи солі та щіпку меленого коріандру. Після цього вінегрет бажано залишити на кілька хвилин, щоб усі смаки добре поєдналися.