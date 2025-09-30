- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Такого ви ще не куштували: рецепт соку з гарбуза і апельсина
Гарбузовий сік дуже легко приготувати.
Гарбуз - це не лише гарний інгредієнт для приготування супів чи для солодкої випічки. З нього вийде смачний і поживний напій. Гарбузовий сік у поєднанні з цитрусовими смакуватиме і дорослим, і малим.
ТСН.ua підготував рецепт гарбузового соку від кулінара Євгена Клопотенка.
Інгредієнти на 1,6 л:
1 кг очищеного гарбуза
1 л води
2 апельсини
200 г цукру
2 ст. л. лимонного соку
Приготування
Почистьте від шкурки та насіння гарбуз та поріжте його кубиком. Покладіть гарбуз до каструлі, додайте 1,5 л води.
Почистьте від шкірки та поріжте кубиком два апельсини. Додайте його до гарбуза.
Поставте масу на вогонь та варіть протягом 20 хвилин від моменту закипання.
Коли знімете гарбузово-апельсинову масу з вогню, перебийте її блендером. Потім процідіть через сито та знову поставте сік на вогонь.
Додайте цукор та лимонний сік. Варіть сік ще 20 хвилин.
Гарячий сік розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками.
Нагадаємо, ми писали рецепт смачного домашнього томатного соку.