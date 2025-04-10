Такої скумбрії ви ще не їли: як треба запікати рибу, щоб вийшла смачною й соковитою

Як правильно запікати скумбрію / © www.freepik.com/free-photo

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Запечена скумбрія — одна з найпопулярніших страв на святковому столі, і не дарма. Якщо її правильно приготувати, вона не поступатиметься своїм вишуканим смаком навіть дорогій червоній рибі. Розповідаємо про всі хитрощі приготування найсмачнішої запеченої скумбрії, посилаючись на ресурс klopotenko.com.

Як правильно підготувати скумбрію до запікання

Спочатку треба вибрати свіжу та якісну рибу, без сторонніх запахів. Щоб вона добре пропеклася та мала характерний насичений аромат маринаду і спецій, дотримуйтеся цих простих рекомендацій.

Почистіть скумбрію. Треба зробити неглибокий надріз уздовж черева від заднього отвору до голови. Витягніть всі нутрощі та приберіть чорну плівку всередині. Бо саме вона надає гіркого присмаку. Якщо ви залишаєте голову, то краще видалити всі зябра, вони також надаватимуть гіркоти готовій страві.

Промийте рибу. Скумбрію треба ретельно вимити проточною холодною водою та обсушити паперовим рушником.

Якщо рецепт приготування передбачає видалення усіх кісток, спочатку відріжте голову, потім обережно вийміть хребет, розділивши рибу «метеликом».

Надрізи на шкірці. Обов’язково треба зробити неглибокі надрізи на шкірці скумбрії, щоб вона рівномірно пропеклася.

Скільки запікати. Скумбрія швидко запікається, цілу рибу треба готувати 20-25 хвилин, а філе — близько 15-20 хвилин за температури 180-200 °C.

Як зрозуміти, що скумбрія готова

М’ясо буде ніжним, білим та соковитим, легко відділятиметься від кісток.

Якщо проколоти скумбрію і з неї витікатиме прозорий сік, значить, риба вже готова. А рожевий колір соку означає, що рибі ще треба пектися декілька хвилин.

Рум’яний колір шкірки означатиме, що риба вже готова.

У добре пропеченої скумбрії не буде запаху сирості, вона матиме легкий горіхово-морський аромат.

Як запекти скумбрію, щоб не було запаху

Щоб скумбрія мала приємний аромат, треба правильно підготувати її до запікання. До того ж, її краще замаринувати на 20 хвилин, щоб позбутися різкого рибного запаху. Маринад можна приготувати з лимонного соку, чорного перцю та часнику.

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Ця риба також любить сушений чебрець, розмарин, орегано та лавровий лист. У маринад ще можна додавати яблучний оцет, соєвий соус та гірчицю.

Різкий рибний запах можна перебити, якщо покласти всередину риби лимон, свіжий кріп, часник та цибулю. Щоб аромат риби не розходився по всій оселі, її треба запікати у фользі чи рукаві. Подавати рибу найкраще з лимоном, це допоможе освіжити її смак та прибрати залишки різкого запаху.