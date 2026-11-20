Як правильно готуваи скумбрію, щоб була смачною / © www.freepik.com/free-photo

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Скумбрія — одна з тих риб, які не потребують складних маринадів і дорогих інгредієнтів, щоб вийти неймовірно смачною. Проте під час запікання її легко пересушити, якщо неправильно вибрати температуру або перетримати в духовці. Є простий кулінарний прийом, який допомагає зберегти природну соковитість риби: запікати її разом із цибулею, лимоном і спеціями у щільно закритому конверті з фольги. У результаті скумбрія готується у власному соку, просочується ароматами овочів і виходить ніжною та м’якою.

Як запекти скумбрію з цибулею та лимоном

Для цього рецепта знадобляться доступні продукти, які легко знайти на будь-якій кухні.

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Інгредієнти:

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2 свіжоморожені скумбрії;

2 середні цибулини;

1 лимон;

2 зубчики часнику;

1–2 столові ложки рослинної олії;

½ чайної ложки паприки;

чорний мелений перець;

сіль за смаком;

кілька гілочок кропу або петрушки.

Приготування.

Якщо скумбрія заморожена, спочатку повністю розморозьте її в холодильнику. Відріжте голову та хвіст за бажанням, видаліть нутрощі й обов’язково очистьте внутрішню порожнину від темної плівки. Вона може надавати рибі гіркуватого присмаку.

Промокніть скумбрію паперовими рушниками, зробіть на боках кілька неглибоких поперечних надрізів. Натріть рибу сіллю, перцем і паприкою.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями, часник — пластинками, а лимон — кружальцями. Частину цибулі викладіть на лист фольги, щоб утворилася овочева подушка.

Усередину кожної рибини покладіть кілька шматочків лимона, часник і зелень. Зверху та навколо розподіліть решту цибулі. Злегка збризніть олією.

Загорніть скумбрію у фольгу так, щоб усередині залишався простір для пари, а краї були щільно закриті. Перекладіть згортки на деко.

Поставте в розігріту до 190 °C духовку приблизно на 25–30 хвилин. Час залежить від розміру риби. Наприкінці можна обережно розкрити фольгу на 5 хвилин, щоб поверхня трохи підрум’янилася.

Готова скумбрія має стати непрозорою всередині, а м’ясо повинно легко відділятися виделкою. За наявності кухонного термометра перевірте температуру в найтовстішій частині: для риби безпечний орієнтир — 63 °C.

Три секрети, завдяки яким скумбрія не буде сухою

Не запікайте рибу відкритою від самого початку. Фольга утримує пару та природні соки, завдяки чому м’ясо залишається ніжним. Якщо хочеться рум’яної поверхні, відкривайте згорток лише наприкінці приготування.

Не перебільшуйте з лимонним соком. Достатньо кількох кружалець усередині та зверху риби. Надмірна кількість кислоти може змінити текстуру м’яса й перебити його природний смак. Решту лимона краще подати окремо.

Не перетримуйте скумбрію в духовці. Це жирна риба, яка готується досить швидко. Час запікання потрібно коригувати відповідно до розміру тушок і особливостей духовки.

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Ще один вдалий трюк — викласти під скумбрію не лише цибулю, а й тонкі скибочки моркви. Під час запікання овочі вбирають рибний сік і стають чудовим гарніром.

Подавайте скумбрію гарячою, разом із запеченою цибулею, лимоном і свіжою зеленню. До неї добре пасують картопля, рис або легкий овочевий салат.

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