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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Такої смакоти ви точно не їли: як засолити рибу вдома — секрети професійних кухарів

Ці декілька порад допоможуть засолити таку рибу, яка буде в рази смачнішою, ніж з магазину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як засолити рибу вдома

Як засолити рибу вдома / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, як правильно засолити рибу вдома, щоб вона вийшла неймовірно смачною та ароматною. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Яку рибу і сіль найкраще вибирати для домашнього засолювання

  • Риба. Насправді, можна брати як річкову, так і морську рибу — щуку, короп, оселедець, скумбрію, лосось тощо. Головне, щоб вона була свіжою, якщо є можливість, найкраще вибирати щойно виловлену чи ту, яка зберігалася в холодильнику не більше двох днів. Якщо продукт був заморожений, розморожувати його треба лише в холодильнику. Інакше зіпсується текстура і риба буде розпадатися після засолювання.

  • Сіль. Професійні кухарі радять використовувати саванську сіль, адже вона без домішок і має ідеальну кристалічну структуру. Така сіль зберігає природний смак риби і водночас робить її більш насиченою й ароматною.

Які є способи засолювання риби

Існує два способи засолювання риби — сухий та в розсолі. Вибір методу залежить від індивідуальних уподобань.

  • Сухе засолювання риби. Для такого способу засолювання треба брати на кілограм риби 2 столові ложки солі та чайну ложку цукру. Суміш солі й цукру необхідно рівномірно розподілити по всій поверхні продукту ззовні та всередині, якщо риба не розрізана. Після цього рибу варто покласти в контейнер та відправити до холодильника на 12 годин. Щоб смак риби був більш насиченим, можна засолювати її 24 години.

  • Риба в розсолі. Спочатку треба підготувати розсіл. На літр води необхідно брати 60-80 грамів солі та 15 грамів цукру, лавровий лист, перець горошком, коріандр і кріп. Спеції нададуть рибі насиченого пряного смаку й аромату. Розкладіть кілограм риби в банки чи контейнери та залийте розсолом, закрийте ємності кришками та відправте на 1-2 доби в холодильник.

Корисні поради

  • Перед вживанням рибу варто помити чистою водою, щоб прибрати зайву сіль, та обсушити паперовими рушниками.

  • Щоб риба набула насиченого пряного смаку, її можна залишати у розсолі довше рекомендованого часу.

  • Готову рибу не можна зберігати більше 5 днів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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