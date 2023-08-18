Таку білизну не можна носити жінкам після 50: будуть проблеми зі здоров'ям

З віком можуть змінюватися потреби організму й вимоги до одягу, який ви носите. Існує певна білизна, яку не можна носити жінкам після 50 років, щоб не мати проблем зі здоров'ям. Про що йдеться?

Коригувальну білизну, хоча вона й може додати впевненості в собі та допомагає створити бажаний образ, фахівці не рекомендують носити жінкам після 50 років. Експерти вважають, що трикотаж з "утягненням" у цьому віці може стати причиною кількох серйозних проблем зі здоров'ям.

Чому не можна носити коригувальна білизну після 50 років

Подразнення шкіри — часто коригувальна білизну виготовляють з матеріалів, які погано пропускають повітря, що призводить до збільшення потовиділення й подразнення шкіри, а шкіра жінок після 50 років стає чутливішою через вікові зміни. Проблеми з сечовим міхуром — у деяких жінок після 50 років можуть виникати проблеми з сечовипусканням, а використання такої білизни лише погіршує ситуацію. На сечовий міхур чинитиметься більший тиск, який також викликає й неприємні відчуття. Посилення печії — у зрілому віці організм стає більш схильним до появи надлишку шлункової кислоти, а коригувальна білизна здавлює травний тракт, через що кислота потрапляє до стравохода і посилює печію навіть у тих жінок, які раніше не мали такої проблеми. Біль у спині — коригувальна білизна, особливо боді, які жінки носять впродовж усього дня, обмежує діапазон рухів, чим впливає на хребет. Це може викликати не просто дискомфорт, а навіть досить сильний біль у спині, адже йде неправильний розподіл навантаження на хребці та м'язи. Тиск на нерви — з віком жирові тканини можуть ставати тоншими, але саме вони є тими "подушечками", які захищають нерви від тиску. Коли ви використовуєте коригувальну білизну, це може посилювати дискомфорт, з'являється поколювання й оніміння через тиск на нервові закінчення.

Звичайно, експерти стверджують, що не варто відмовлятися від коригувальної білизни повністю, але її потрібно носити зрідка. Для щоденного використання найкраще підшукати альтернативні варіанти, які підкреслять переваги фігури і не чинитимуть негативного впливу на здоров'я.

Якщо ж ви не можете повністю відмовитися від коригувальної білизни, варто обирати варіанти, які виготовлені з більш м'яких тканин, що "дихають", не носити її постійно. Варто звернути увагу й на розмір білизни. Краще віддавати перевагу моделям, які не сильно стискають тіло, адже турбота про здоров'я повинна стояти на першому місці в будь-якому віці.

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