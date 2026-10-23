Як приготувати золотаві деруни: рецепт / © Freepik

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Домашні деруни можуть вийти золотавими, хрусткими зовні та ніжними всередині, але є одна поширена проблема: щойно натерта картопля швидко темніє, а готова маса набуває непривабливого сірого відтінку. Виправити це допоможе звичайний лимонний сік. Невелика кількість уповільнює потемніння картоплі, а за правильних пропорцій майже не впливає на смак готової страви. Водночас важливо не переборщити, щоб деруни не стали кислуватими.

Що додати до картоплі, щоб вона не темніла

Картопля темніє після натирання через контакт із киснем: ферменти в її тканинах запускають реакції окиснення. Лимонний сік створює кисле середовище, яке допомагає сповільнити цей процес. Саме тому його можна використати, якщо потрібно натерти картоплю заздалегідь або приготувати велику порцію дерунів.

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На 500 г очищеної картоплі достатньо приблизно однієї чайної ложки лимонного соку. Додайте його одразу після натирання та перемішайте масу. Якщо картопля вже почала темніти, лимонний сік не обов’язково поверне їй початковий колір, тому краще діяти одразу.

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Ще один важливий нюанс: лимонний сік не замінює правильного приготування. Щоб деруни не розпадалися на сковороді, потрібно контролювати кількість рідини та не робити картопляну масу надто водянистою.

Як приготувати золотаві деруни: покроковий рецепт

Для приготування знадобляться:

500 г картоплі;

1 невелика цибулина;

1 яйце;

1–2 столові ложки борошна за потреби;

1 чайна ложка лимонного соку;

сіль і чорний мелений перець за смаком;

олія для смаження.

Підготуйте картоплю. Очистьте бульби, промийте та натріть на дрібній або середній тертці. Для традиційних дерунів дрібне натирання допомагає отримати ніжнішу текстуру. Додайте лимонний сік. Одразу перемішайте його з натертою картоплею, щоб уповільнити потемніння. Не вливайте більше, ніж потрібно: надлишок кислоти може змінити смак страви. Натріть цибулю. Додайте її до картоплі. Цибуля не лише надає дерунам характерного аромату, а й допомагає масі довше зберігати світліший відтінок. Відрегулюйте консистенцію. Якщо утворилося багато рідини, злегка відіжміть масу. Додайте яйце, сіль і перець. Борошно вводьте поступово, лише якщо суміш погано тримає форму: надмірна кількість зробить деруни щільними. Посмажте деруни. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладайте картопляну масу невеликими порціями та злегка розрівнюйте ложкою. Смажте з обох боків до золотавої скоринки, стежачи, щоб середина також повністю приготувалася. Приберіть зайву олію. Готові деруни викладіть на паперовий рушник на короткий час, а потім подавайте гарячими.

Що ще допоможе картопляній масі не темніти

Окрім лимонного соку, є кілька простих трюків. Насамперед натирайте картоплю безпосередньо перед приготуванням і не залишайте її надовго на повітрі. Додавайте цибулю відразу після натирання, а готову масу не тримайте без потреби.

Для дерунів найкраще підходить картопля з достатньою кількістю крохмалю. Якщо бульби дуже водянисті, після натирання можна відтиснути зайву рідину й дати крохмалю осісти на дні посудини. Потім злийте воду, а осілий крохмаль поверніть до картопляної маси.

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