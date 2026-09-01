ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Там Ісус творив чудеса: археологи заявили про можливу знахідку біблійного міста

Дослідники завершили десятий сезон розкопок на території сучасного поселення Ель-Арадж і заявили, що сукупність знайдених доказів дедалі переконливіше підтверджує цю версію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
1 коментар
Підпишіться на нас в Google
Там Ісус творив чудеса: археологи заявили про можливу знахідку біблійного міста

Ісус Христос / © pixabay.com

Археологи, які проводять розкопки на березі Галілейського моря на півночі Ізраїлю, вважають, що їм вдалося ідентифікувати Бетсаїду — біблійне місто, пов’язане з Ісусом та трьома його апостолами.

Про це йдеться у матеріалі index.

Археологічна експедиція Bethsaida-Julias протягом останнього сезону виявила значну кількість предметів римського періоду. Серед знахідок — монети, світильники, косметичні приладдя, фрагменти будівель, римські стіни, базальтову ступку та частину колони, яка, ймовірно, прикрашала громадську споруду.

На думку дослідників, особливе значення мають глиняні посудини з крейдяного каменю та неушкоджені світильники часів Ірода. Такі світильники до 70 року нашої ери виготовляли виключно в Єрусалимі. Їхня присутність, за версією археологів, свідчить про проживання єврейського населення на цій території у I столітті.

Науковий керівник розкопок доктор Стівен Нотлі наголосив, що команда оцінює не окремі артефакти, а всю сукупність отриманих під час досліджень доказів.

«Ми намагаємося врахувати сукупність доказів, зібраних у всіх розкопаних квадратах, які формують історичний профіль стародавньої пам’ятки. З кожним сезоном ця картина стає дедалі чіткішою», — зазначив Нотлі.

За даними дослідників, римське місто Бетсаїда-Юлія існувало приблизно між I та III століттями. Водночас археологи виявили ознаки ще давнішого, ймовірно елліністичного поселення.

Особливий інтерес становлять залишки римських споруд. Дослідники встановили, що власник османського маєтку Бейт-Хабек пізніше спорудив свої стайні безпосередньо над давнішими римськими конструкціями.

Бетсаїда має важливе значення для біблійної історії. Згідно з Новим Заповітом, саме тут Ісус зцілив сліпого, а також нагодував тисячі людей п’ятьма хлібами та двома рибами. Традиція також пов’язує місто з апостолами Петром, Андрієм та Филипом, які, як вважається, були родом із Бетсаїди.

Археологи досліджують Ель-Арадж уже близько десяти років. Нинішні знахідки, на їхню думку, посилюють версію про те, що саме ця територія була давньою Бетсаїдою, яка згодом отримала назву Юлія в римський період. Водночас остаточна ідентифікація стародавнього міста залишається предметом наукових дискусій.

Нагадаємо, археологи знайшли точне місце поховання Ісуса Христа. В Єрусалимі міжнародна команда археологів успішно завершила масштабні розкопки під Храмом Гробу Господнього.

Коментарі (1)
Сортувати:
jac5627
18:26, 2026.09.01
Ви розглядаєте можливість отримання особистого або бізнес-кредиту? Зверніться зараз, щоб отримати інформацію про доступні варіанти кредитування, критерії в...
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie