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Там Ісус творив чудеса: археологи заявили про можливу знахідку біблійного міста
Дослідники завершили десятий сезон розкопок на території сучасного поселення Ель-Арадж і заявили, що сукупність знайдених доказів дедалі переконливіше підтверджує цю версію.
Археологи, які проводять розкопки на березі Галілейського моря на півночі Ізраїлю, вважають, що їм вдалося ідентифікувати Бетсаїду — біблійне місто, пов’язане з Ісусом та трьома його апостолами.
Про це йдеться у матеріалі index.
Археологічна експедиція Bethsaida-Julias протягом останнього сезону виявила значну кількість предметів римського періоду. Серед знахідок — монети, світильники, косметичні приладдя, фрагменти будівель, римські стіни, базальтову ступку та частину колони, яка, ймовірно, прикрашала громадську споруду.
На думку дослідників, особливе значення мають глиняні посудини з крейдяного каменю та неушкоджені світильники часів Ірода. Такі світильники до 70 року нашої ери виготовляли виключно в Єрусалимі. Їхня присутність, за версією археологів, свідчить про проживання єврейського населення на цій території у I столітті.
Науковий керівник розкопок доктор Стівен Нотлі наголосив, що команда оцінює не окремі артефакти, а всю сукупність отриманих під час досліджень доказів.
«Ми намагаємося врахувати сукупність доказів, зібраних у всіх розкопаних квадратах, які формують історичний профіль стародавньої пам’ятки. З кожним сезоном ця картина стає дедалі чіткішою», — зазначив Нотлі.
За даними дослідників, римське місто Бетсаїда-Юлія існувало приблизно між I та III століттями. Водночас археологи виявили ознаки ще давнішого, ймовірно елліністичного поселення.
Особливий інтерес становлять залишки римських споруд. Дослідники встановили, що власник османського маєтку Бейт-Хабек пізніше спорудив свої стайні безпосередньо над давнішими римськими конструкціями.
Бетсаїда має важливе значення для біблійної історії. Згідно з Новим Заповітом, саме тут Ісус зцілив сліпого, а також нагодував тисячі людей п’ятьма хлібами та двома рибами. Традиція також пов’язує місто з апостолами Петром, Андрієм та Филипом, які, як вважається, були родом із Бетсаїди.
Археологи досліджують Ель-Арадж уже близько десяти років. Нинішні знахідки, на їхню думку, посилюють версію про те, що саме ця територія була давньою Бетсаїдою, яка згодом отримала назву Юлія в римський період. Водночас остаточна ідентифікація стародавнього міста залишається предметом наукових дискусій.
Нагадаємо, археологи знайшли точне місце поховання Ісуса Христа. В Єрусалимі міжнародна команда археологів успішно завершила масштабні розкопки під Храмом Гробу Господнього.