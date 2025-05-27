Не лише тамують спрагу, а й захищаються від раку: 5 причин їсти огірки щодня

Яка користь огірків для здоров’я / © Unsplash

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Виявляється, що цей популярний овоч, не лише вкрай смачний, а й містить купу важливих для здоров’я речовин. Медичні експерти назвали аж п’ять надзвичайно корисних властивостей огірків. Про це пише видання VeryWell Health.

Які п’ять корисних властивостей огірків для організму людини: про це ніхто не знає

Гідратація організму. Огірки на 96% складаються з води, тому здатні заповнювати втрату рідини, що особливо добре під час спеки чи після фізичних навантажень.

Налагоджують роботу деяких систем організму. Завдяки підтриманню водного балансу в організмі, огірки допомагають забезпечити належну роботу нирок, нервової системи, нормалізувати терморегуляцію, покращити сон та пам’ять.

Забезпечують міцність кісток. Огірки містять вітамін К, який зміцнює кістки та знижує ризик травм і переломів.

Потужне джерело антиоксидантних сполук. Овоч містить вагому частку поліфенольних сполук — флавоноїдів, які мають антиоксидантні властивості. Саме тому огірки захищають судини від ламкості, знижують ризик утворення тромбів та уповільнюють старіння клітин. До того ж, за допомогою овочевих масок можна зняти набряки, так як огірки пригнічують запалення.

Профілактика раку. Також огірки містять лігнан — антиоксидант, який захищає організм від дії вільних радикалів, що є причиною раку. Ці антиоксидантні сполуки особливо корисні для жінок у період менопаузи. Вони боряться з ризиком утворення гормонозалежних пухлин, зокрема раку грудей.

Медики застерігають, що огірки можуть стати причиною метеоризму у людей, які мають проблеми з кишківником. Також не варто зловживати овочами тим, хто вживає ліки для розрідження крові. Оскільки огірки містять потужну частку вітаміну К.

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