Таргани зникають за одну ніч: всього три прості інгредієнти в серветці — і кухня чиста

Дізнайтеся, як назавжди прогнати тарганів із дому за допомогою простого, але ефективного способу.

Як вивести тарганів

Як вивести тарганів / © unsplash.com

Є перевірений спосіб, який досвідчені дезінфектори радять навіть у найскладніших випадках. Він ефективний там, де комахи буквально заполонили кухню, стіни та стелю. Уже після першого застосування таргани зникають — і результат тримається місяцями.

Метод настільки простий, що впоратися з ним може кожен. Усі необхідні інгредієнти знайдуться на звичайній кухні, а їхня вартість — копійки. Проте разом вони створюють потужну суміш, яка дає ефект сильніший за будь-який магазинний засіб чи пастку.

Для приготування знадобиться лише серветка або невеликий аркуш паперу.

На її край насипте чайну ложку харчової соди — вона згубно діє на організм тарганів і підсилює вплив інших компонентів. Соду варто розподілити тонким шаром і згорнути папір, утворивши невеликий “мішечок”.

Далі покладіть лушпиння цибулі — воно містить природні фітонциди, що відлякують комах. Людина запаху майже не відчуває, зате таргани не переносять його навіть на відстані. Лушпиння трохи примніть і покладіть усередину серветки.

Наступний крок — лавровий лист, змочений у столовому оцті. Не розводьте оцет водою: концентрований аромат активує всі інгредієнти й підсилює їхню дію. Лист достатньо потримати у рідині кілька хвилин, потім розмістити поверх цибулинного лушпиння й обережно загорнути все разом.

Готову “пастку” покладіть у місцях, де найчастіше з’являються таргани — наприклад, під раковиною чи за холодильником. Однієї серветки цілком вистачить навіть для великої кухні.

Аромат інгредієнтів швидко поширюється, і комахи тікають не лише з вашої квартири, а й із сусідніх.

Цей спосіб — простий, безпечний і надзвичайно ефективний. Жодної хімії, жодних витрат — і таргани більше не повертаються.

