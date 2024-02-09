Таємна "функція", про яку мало хто знає: навіщо потрібен отвір в ручці сковороди чи каструлі

Майже на кожній сковороді чи каструлі можна побачити отвір на ручках. На них мало хто звертає увагу. А даремно! Адже дірки на ручках зроблені не просто так.

Якщо ви думаєте, що цей отвір потрібен, щоб підвішувати посуд, то помиляєтесь. Адже це не єдине призначення цієї дірки. Виявляється, вона допомагає значно спростити процес приготування їжі. І розповіли про таємну функцію на порталі onet.pl.

Отвір у ручці сковороди чи каструлі потрібен для того, щоб під час приготування їжі можна було залишити у ній ложку або лопатку для перемішування продуктів.

Завдяки такому простому трюку залишки дерев'яних предметів не потрапляють всередину посудини. Також вам не доведеться бруднити стільницю чи додаткові тарілки. І справді — все геніальне просто.

Чому потрібно вставляти ложку в дірку на ручці сковороди або каструлі

Навіщо дірка в ручці сковороди чи каструлі / Фото: Фото з відкритих джерел

Справа не лише в тому, щоб залишити стільницю чи інший посуд в чистоті. Завдяки такому способу можна також врятувати саму ложку, особливо, якщо вона виготовлена з силікону або пластику.

Подумайте самі: щоразу, коли ви залишаєте таку ложку в киплячій воді або навіть дуже близько від каструлі, то ризикуєте її розплавити від високих температур. Це призведе не лише до того, що ви залишитесь без зручного аксесуару, але й до потрапляння у їжу бісфенолу А (BPA). Це токсин, що міститься в більшості пластмас.

Звичайно, за допомогою отвору на ручці також можна повісити посудину на ґачок. Таке рішення досить корисне, якщо на вашій кухні мало місця для зберігання кухонного начиння.

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