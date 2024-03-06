Таємнича знахідка: чоловік виявив дивну чорну скриньку у підвалі свого старого будинку

На невеликій коробці є перемикач та шість металевих круглих контактів, підписаних цифрами 0, 4, 6, 8, 10.

Чоловік, який вирішив не розкривати свого імені, був збентежений, коли виявив у підвалі свого будинку дивний чорний ящик з проводами, що йдуть від нього. Предмет довжиною близько 13 см просто лежав на виступі цегляної кладки, яка поділяє підвал на дві половини.

Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

Автор публікації, який пише під ніком ERRN18, повідомив, що його дім було збудовано у 1905 році, а підвалом ніхто не користувався вже дуже багато років. На думку власника будинку, дивному предмету має бути не менше ста років.

За словами чоловіка, він випадково помітив предмет і насилу дістався до нього.

"Він знаходиться в глибині мого дуже брудного підвалу, і мені довелося повзти як в армії, щоб дістатися до нього. Коли я постукав по боці, він здався мені важким", — пояснив власник.

Інші учасники форуму вирішили допомогти чоловікові з'ясувати, чим є його несподівана знахідка. Вони висунули безліч теорій, що це за предмет.

Багато хто був стурбований станом проводів, які видно на фотографії.

Користувачі писали:

"Жах, яка проводка",

"Замініть її, коли зможете, а поки не чіпайте",

"Особливо не подобається оголений кабель зліва та оголені роз'єми на трансформаторі".

Таємничий чорний ящик у підвалі

В одному з коментарів людина припустила, що дивна скринька може бути старим телефонним комутатором. Інший користувач вважає, що знахідка може бути пов'язана з аматорським радіо.

"Можливо, це антенний селектор для перемикання між 4-метровим та 10-метровим діапазонами", — написав він.

Однак більшість коментаторів зійшлися на тому, що предмет найбільше схожий на старий електричний трансформатор.

"Це трансформатор з можливістю перемикання напруги, який видає 0, 4, 6, 8, 10 або 12 вольтів. На даний час він встановлений на 12, що характерно для більшості дверних дзвінків. Цей антикварний і дуже красивий", — написав один з них.

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