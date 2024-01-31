Таємниці і досі не розкрито: найзагадковіші українські прізвища, походження яких невідоме

Український науковець та доктор географічних наук, письменник Петро Масляк розповів у власній колонці газети "Сурма" про дуже давні українські прізвища, які не є похідними. Тому їхнє походження залишається загадкою, яку вкриває морок тисячоліть.

Йдеться, зокрема, про такі родові імена, які починаються на "перед-" чи "масл-" або закінчуються на "-іон", "-ман", "-ра" та "-вер".

Наприклад, він стверджує, що прізвище Бацман зовсім не змінилося за 1500 років свого існування. Подібні родові імена відносять до найдавніших у всьому світі, а первісний їх сенс вже давно втрачено.

Розповів письменник і про своє власне прізвище, Масляк, яке на перший погляд може здатися простим. Однак існує версія, що воно походить від арабського воєначальника Масламака, який був нащадком пророка Мухамеда і сином халіфа. Існує твердження, що він воював на території сучасної України в VIII столітті.

Йдемо далі. Існують інші версії цього прізвища. Як от, Маслюк, Маслак, Маслік, Маслик. В них чергуються голосні букви алфавіту. І науковці все ще не можуть зрозуміти, чому так.

Запитання формуються і щодо прізвищ, які закінчуються на "-ахно". Спереду може змінюватися лише одна приголосна літера: Махно, Дахно, Тахно, Сахно, Лахно, Вахно, Кахно тощо. Невідомо, хто і навіщо створював такі родові імена 500-1000 років тому.

Серед загадкових прізвищ українців є ті, що закінчуються на "-ман": Сурман, Бритьман, Бікман, Котьман, Бацман. Особливе поширення вони отримали у Полтавській області. Походження їх невідоме. Наприклад, "бацман" з данської мови означає "човняр", але не зрозуміло, як данці могли з'явитися на Полтавщині. Науковець припускає, що це нащадки вікінгів.

Водночас, на Київщині та Полтавщині можна знайти родові імена з закінченням "-іон" чи "-вер": Завізіон, Демідіон, Фаріон, Аріон, Івер, Хавер. Всі вони зустрічалися і серед реєстрових записів козаків. Достеменно не відомо, скільки років таким українським прізвищам, як Передрій чи Передерій. З перської мови слово "передрая" означає "скіф заморський", але з'явилися вони 2-3 тисячі чи більше років тому ніхто не знає.

Все ще точаться дискусії і щодо прізвищ, що закінчуються на "-ра": Бандера, Гелевера, Петлюра, Шандра, Терефера. А деякі українці носять родові імена, які походять від назв каст в Індії — Рахман, Шудра (Шудря), Шатрий.

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