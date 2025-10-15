Як обрізати малину в жовтні / © unsplash.com

Реклама

Дуже важливо провести обрізання правильно: не пошкодити рослину і водночас значно підвищити її плодоношення. Фахівці поділилися секретами, як обрізати малину так, щоб урожай зріс у 4 рази.

Ось ефективна схема обрізання малини:

Видаліть дволітні плодоносні пагони повністю, прямо біля кореня — не залишайте пеньків. Приберіть слабкі та тонкі пагони цього року. Обріжте хворі, пошкоджені та криві пагони. Залиште на кущах лише 7–9 міцних пагонів поточного року. Вкоротіть їх на 15–20 см, роблячи зріз над брунькою під невеликим кутом.

Усі обрізані залишки обов’язково винесіть за межі ділянки та спаліть — не компостуйте.

Реклама

За правильного догляду малина добре перезимує і навесні прокинеться здоровою, міцною та загартованою — саме такий кущ дає щедрий і великий урожай.