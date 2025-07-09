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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
938
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2 хв

Таємниця лелечої міграції: чому птахи летять з Африки, щоб гніздитись в Україні

Лелеки, що зимують в Африці, щороку долають тисячі кілометрів, аби розмножуватися в Україні та інших країнах Європи.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чому лелеки летять з Африки, щоб гніздитись в Україні

Чому лелеки летять з Африки, щоб гніздитись в Україні / © pixabay.com

Лелеки — перелітні птахи, які зимують в Африці, але щороку повертаються до Європи. Зокрема в Україну, щоб розмножуватися.

Про це пише Лелека Грицько.

Ця міграційна стратегія виробилася еволюційно і має кілька логічних пояснень:

  1. Достаток їжі в українське літо: весна та літо в Україні — це період «вибуху життя», коли доступно багато корму: жаб, мишей, комах, дощових черв’яків та інших дрібних тварин. Такий багатий раціон критично важливий для швидкого росту ненажерливих лелеченят, адже одне гніздо може споживати до 4 кг їжі на день.

  2. Африканське літо не підходить для розмноження: хоча взимку в Африці тепло і достатньо їжі для дорослих лелек, влітку там настає сухий сезон із сильною спекою та дефіцитом води й корму. Ці умови несприятливі для вирощування потомства.

  3. Довші світлові дні в Україні: українське літо відзначається довгими світловими днями. Це дає лелекам значно більше часу для пошуку їжі та годування пташенят. В Африці, особливо в екваторіальних регіонах, літній день коротший, що зменшує шанси успішно вигодувати виводок.

  4. Еволюційний відбір: протягом еволюції саме ті популяції лелек, які мігрували на північ для гніздування, мали більше здорового потомства. Ці птахи успішніше передавали свої гени, що й закріпило стратегію зимувати в Африці, а розмножуватися в Європі, зокрема в Україні, Польщі та Німеччині.

Нагадаємо, унікальні, різнокольорові, важливі для екосистем — сотні пташиних видів перебувають на межі зникнення. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, попереджає: понад 500 видів птахів можуть зникнути у найближчі 100 років, якщо не буде вжито термінових заходів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
938
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