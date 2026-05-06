Таємниця старого будинку: під час ремонту чоловік знайшов моторошний сховок попереднього господаря

Новий власник будинку під час ремонту випадково виявив у важкодоступній частині підвалу таємний 15-річний сховок із величезними запасами їжі та питної води.

Про цю моторошну та водночас кумедну знахідку, яку залишив після себе попередній господар-виживальник, пише The Mirror.

Спадщина виживальника під підлогою

Чоловік придбав нерухомість близько року тому, і ще під час огляду інспектор помітив у підвалі контейнери з їжею, попросивши старого власника прибрати їх. Попередній господар нібито вивіз свої речі, проте в ізольованій частині підвалу, куди було важко дістатися через особливості фундаменту, залишився справжній склад на випадок кінця світу.

«Це 15-річний запас консервів, який я знайшов у своєму підвалі від попереднього власника будинку», — написав автор знахідки, опублікувавши фотографію на платформі Reddit.

На полицях стояли мариновані овочі, консервовані персики, томати, горох та олія. Крім того, чоловік виявив десятки пластикових контейнерів із написами «рис», «рамен», «картопля» та сухими пайками, а також пластикові ємності з водою, термін придатності яких закінчився ще наприкінці 2008 року.

Сховок виживальника / © reddit.com

Згодом з’ясувалося, що колишній власник дуже серйозно захопився підготовкою до надзвичайних ситуацій, і, за словами сусідів, частина його припасів може бути закопана просто на задньому дворі.

Реакція мережі та подібні знахідки

Несподівана публікація швидко викликала жваве обговорення в Інтернеті, де користувачів розвеселило поєднання ретельної підготовки до апокаліпсиса та хаотичної капсули часу. Багато коментаторів почали ділитися власними історіями про дивні речі, які вони знаходили після переїзду в старі будинки.

«Ми знайшли подібне місце під кухнею мого дідуся під час ремонту підлоги. Він зберігав близько 30 галонів етилованого бензину прямо під мостинами біля плити, а також мав такий самий консервований шпинат з 60-х років», — розповів у коментарях один із користувачів.

«Плюс у тому, що це майже два ящики безкоштовних банок для консервації. Мінус — це буквально все інше», — іронічно зауважив інший коментатор, оцінюючи сумнівну якість знайдених продуктів.

