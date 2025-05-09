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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Таємниця велетенських баклажанів: чим посипати ґрунт, щоб зібрати рекордний урожай

За дотримання цих порад городники з гордістю вихваляються баклажанами вагою 700–900 грамів — без жодної хімії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Баклажани

Баклажани / © Freepik

Баклажани — вибаглива, але вдячна культура. Українські городники діляться перевіреними секретами, як отримати плоди, які можуть сягати понад 800 грамів. Виявляється, для неймовірно великих «синеньких» важливо не лише правильно поливати та підживлювати, а й посипати ґрунт спеціальними сумішами.

Корисні поради зібрав ТСН.ua.

Як розповідають досвідчені дачники з Полтавської та Черкаської областей, одна з найефективніших практик — це додавання до ґрунту натурального стимулятора зростання. Зокрема, перед цвітінням і під час формування плодів баклажани варто посипати золою, перемішаною з сірчанокислим калієм у співвідношенні 3:1.

«Це дозволяє плодам наливатися соком, бути щільними, але не гіркими», — пояснює пані Ольга, городниця з Черкащини, яка вирощує баклажани на продаж.

Також добре працює оброблення ґрунту навколо куща дрібно меленими яєчними шкарлупками та дрібкою кісткового борошна — ці природні добрива збагачують землю кальцієм і фосфором.

За словами агрономів, не варто забувати і про регулярне мульчування соломою або сухою травою. Це утримує вологу та не дає перегріватися корінню в спеку. І ще один секрет: розчин борної кислоти (1 г на 1 л води), яким можна обприскувати листя кожні 10 днів, стимулює цвітіння і зав’язування плодів.

Найголовніше — не «перегодувати» рослини. Надлишок азоту призводить до розростання кущів, але не плодів.

Нагадаємо, раніше ми писали, де найкраще посадити баклажани, щоб гарно росли і дали великий урожай.

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