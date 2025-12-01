Тайський секрет: як очистити пітахаю за 3 секунди без жодного ножа і миттєво отримати соковиту м’якоть

Як почистити пітахаю без ножа за 3 секунди / © pexels.com

Її ніжна м’якоть має делікатний смак — ніби поєднання ківі, полуниці та стиглого кавуна. Та попри захоплення “драконовим фруктом”, багато хто не знає, як правильно його чистити. Насправді все значно простіше, ніж здається. Існує тайський спосіб, який буквально змінює уявлення про цей процес.

У Таїланді пітахаю очищають за лічені секунди — і при цьому не використовують ножа взагалі. Метод елементарний: знайдіть природний отвір на тому боці плода, де сходяться “лусочки”, вставте туди пальці, злегка розтягніть краї — і шкірка сама зійде, ніби знімаєте ковпачок.

Фрукт очищається рівномірно з усіх боків і без жодних зусиль. Уже за три секунди перед вами — повністю готова до подачі соковита м’якоть. Далі можете або нарізати її, або їсти просто ложкою.

Не забувайте й про корисні властивості цього екзотичного дару природи. Пітахая — це джерело вітаміну С, клітковини, вітамінів групи В, магнію, кальцію, калію та багатьох інших мікроелементів. Але навіть попри такий цінний склад, знайомитися з фруктом варто обережно: травна система жителів наших широт може реагувати на тропічні продукти не завжди передбачувано.