Психологічні тести з картинками вже давно стали популярними серед людей, які хочуть краще пізнати себе. Такі завдання допомагають за декілька секунд визначити якості характеру та навіть стиль спілкування. Достатньо лише глянути на малюнок і звернути увагу, який елемент ви помітили першим. Саме це може підказати, хто ви за психотипом: інтроверт, екстраверт чи амбіверт.

Якщо першими побачили коріння, ви інтроверт

Ви надаєте перевагу спокою та гармонії. Великі компанії виснажують вас, а знайомство з новими людьми дається нелегко. У незнайомих місцях ви почуваєтеся напружено, проте це не заважає вам об’єктивно сприймати конструктивну критику та взаємодіяти з людьми, коли це справді потрібно. Ваша найголовніша якість — це прагнення до розвитку. Вам недостатньо зупинитися на досягнутому, ви завжди шукаєте нові можливості.

Якщо спочатку побачили дерева, ви екстраверт

Ви легко знаходите спільну мову з будь-ким і отримуєте задоволення від спілкування. Самотність для вас — це справжнісіньке випробування. Ви відверті, не любите брехати, завжди намагаєтеся бути щирими. Однак маєте високі вимоги не лише до себе, а й до інших людей. Енергійність і життєрадісність роблять вас душею компанії.

Якщо першими помітили губи, ви амбіверт

Ви поєднуєте в собі риси як інтроверта, так і екстраверта. Ваше ставлення до спілкування змінюється залежно від ситуації, настрою чи середовища. Іноді ви відчуваєте потребу у великій компанії, а часом прагнете тиші й усамітнення. Ви — стресостійка особистість, легко адаптуєтеся до змін і вмієте знаходити спільну мову з різними людьми. Іноді можете бути наївними, адже ви схильні довіряти іншим на слово.