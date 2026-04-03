Йоржик призначений для видалення найстійкіших забруднень у унітазі, тому не дивно, що він легко стає справжнім «розсадником» бактерій. Проблема не лише в тому, що йоржик брудний, а в тому, що ми його майже ніколи не дезінфікуємо належним чином. Іноді під час прибирання ми навіть погіршуємо ситуацію. Особливо це стосується тримача для йоржика: в ньому збирається волога, наліт і колонії бактерій, і він часто ще брудніший за сам предмет.

П’ять фатальних помилок під час чищення туалетного йоржика

Ці звички роблять йоржик небезпечною для гігієни. Відмовтеся від них зараз.

Ми чистимо йоржик у воді з унітазу

Багато хто думає: «Обполосну його у воді — і він чистий». Насправді це міф.

Унітазна вода повна бактерій, нальоту та бруду. Йоржик лише обмивається, а справжнього очищення не відбувається.

Наслідки: неприємний запах, нові бактерії та ще більше забруднень.

Тримач залишають брудним

Навіть якщо йоржик дезінфікують, робота не закінчується. Тримач — найпроблемніша точка: після того як волога опиняється у ньому, на дні збирається застійна вода. Ідеальні умови для цвілі та бактерій. Найбільша помилка — ніколи його не мити.

Залишаємо воду або мийний засіб у тримачі

Дехто думає: «Трохи води або мийного — і йоржик чистий». Це хибно:

Застійна вода — ідеальне середовище для бактерій.

Розведені мийні засоби швидко втрачають ефективність.

Результат: брудна, затхла рідина на дні тримача.

Використовуємо неправильний йоржик

Традиційні варіанти вбирають воду і бруд. Силіконові — не пористі, бактерії не затримуються, вони швидко сохнуть і легко миються. Це реально покращує гігієну.

Рідко змінюємо йоржик

Регулярне миття не замінює повної заміни. З часом щетина накопичує бактерії та наліт, зношується і розкривається. Це не тільки питання гігієни, а й ефективності. Оптимально міняти йоржик та тримач кожні 6–12 місяців.

Як правильно чистити туалетний йоржик

Мийте його після кожного використання або хоча б раз на тиждень.

Один із способів: налити у тримач гарячу мильну воду, рухати йоржиком у воді, злити її у унітаз, промити чистою водою. Потім додати антисептик (наприклад, відбілювач), залишити на 10 хвилин, знову промити і висушити перед тим, як ставити на місце.

Швидкий варіант: почистити туалет дезінфікуючим засобом, дати йоржику постояти у воді кілька хвилин, потім промити та висушити.

Раз на тиждень мийте й контейнер: злити воду, прополоскати окропом, обробити антисептиком, дати подіяти 10–15 хвилин, промити та висушити.

Чищення туалетного йоржика не складне, але часто ми робимо його неправильно. Найпоширеніші помилки можуть довго шкодити гігієні у ванній. Дотримуючись правильних методів, ваші йоржик і тримач залишаться чистими, безпечними та ефективними.