Те, що ви робите з туалетним йоржиком, небезпечніше, ніж здається — п’ять помилок, яких припускаються всі
Про туалетний йоржик ніхто не любить думати. Ми користуємося ним, ставимо на місце і намагаємося забути. Але факт: це один із найбрудніших предметів у вашому домі. І ще гірше — більшість людей чистить його або рідко, або неправильно.
Йоржик призначений для видалення найстійкіших забруднень у унітазі, тому не дивно, що він легко стає справжнім «розсадником» бактерій. Проблема не лише в тому, що йоржик брудний, а в тому, що ми його майже ніколи не дезінфікуємо належним чином. Іноді під час прибирання ми навіть погіршуємо ситуацію. Особливо це стосується тримача для йоржика: в ньому збирається волога, наліт і колонії бактерій, і він часто ще брудніший за сам предмет.
П’ять фатальних помилок під час чищення туалетного йоржика
Ці звички роблять йоржик небезпечною для гігієни. Відмовтеся від них зараз.
Ми чистимо йоржик у воді з унітазу
Багато хто думає: «Обполосну його у воді — і він чистий». Насправді це міф.
Унітазна вода повна бактерій, нальоту та бруду. Йоржик лише обмивається, а справжнього очищення не відбувається.
Наслідки: неприємний запах, нові бактерії та ще більше забруднень.
Тримач залишають брудним
Навіть якщо йоржик дезінфікують, робота не закінчується. Тримач — найпроблемніша точка: після того як волога опиняється у ньому, на дні збирається застійна вода. Ідеальні умови для цвілі та бактерій. Найбільша помилка — ніколи його не мити.
Залишаємо воду або мийний засіб у тримачі
Дехто думає: «Трохи води або мийного — і йоржик чистий». Це хибно:
Застійна вода — ідеальне середовище для бактерій.
Розведені мийні засоби швидко втрачають ефективність.
Результат: брудна, затхла рідина на дні тримача.
Використовуємо неправильний йоржик
Традиційні варіанти вбирають воду і бруд. Силіконові — не пористі, бактерії не затримуються, вони швидко сохнуть і легко миються. Це реально покращує гігієну.
Рідко змінюємо йоржик
Регулярне миття не замінює повної заміни. З часом щетина накопичує бактерії та наліт, зношується і розкривається. Це не тільки питання гігієни, а й ефективності. Оптимально міняти йоржик та тримач кожні 6–12 місяців.
Як правильно чистити туалетний йоржик
Мийте його після кожного використання або хоча б раз на тиждень.
Один із способів: налити у тримач гарячу мильну воду, рухати йоржиком у воді, злити її у унітаз, промити чистою водою. Потім додати антисептик (наприклад, відбілювач), залишити на 10 хвилин, знову промити і висушити перед тим, як ставити на місце.
Швидкий варіант: почистити туалет дезінфікуючим засобом, дати йоржику постояти у воді кілька хвилин, потім промити та висушити.
Раз на тиждень мийте й контейнер: злити воду, прополоскати окропом, обробити антисептиком, дати подіяти 10–15 хвилин, промити та висушити.
Чищення туалетного йоржика не складне, але часто ми робимо його неправильно. Найпоширеніші помилки можуть довго шкодити гігієні у ванній. Дотримуючись правильних методів, ваші йоржик і тримач залишаться чистими, безпечними та ефективними.