ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
3100
Час на прочитання
2 хв

Те, що ви робите з туалетним йоржиком, небезпечніше, ніж здається — п’ять помилок, яких припускаються всі

Про туалетний йоржик ніхто не любить думати. Ми користуємося ним, ставимо на місце і намагаємося забути. Але факт: це один із найбрудніших предметів у вашому домі. І ще гірше — більшість людей чистить його або рідко, або неправильно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно чистити туалетний йоржик

Йоржик призначений для видалення найстійкіших забруднень у унітазі, тому не дивно, що він легко стає справжнім «розсадником» бактерій. Проблема не лише в тому, що йоржик брудний, а в тому, що ми його майже ніколи не дезінфікуємо належним чином. Іноді під час прибирання ми навіть погіршуємо ситуацію. Особливо це стосується тримача для йоржика: в ньому збирається волога, наліт і колонії бактерій, і він часто ще брудніший за сам предмет.

П’ять фатальних помилок під час чищення туалетного йоржика

Ці звички роблять йоржик небезпечною для гігієни. Відмовтеся від них зараз.

  1. Ми чистимо йоржик у воді з унітазу

Багато хто думає: «Обполосну його у воді — і він чистий». Насправді це міф.

Унітазна вода повна бактерій, нальоту та бруду. Йоржик лише обмивається, а справжнього очищення не відбувається.

Наслідки: неприємний запах, нові бактерії та ще більше забруднень.

  1. Тримач залишають брудним

Навіть якщо йоржик дезінфікують, робота не закінчується. Тримач — найпроблемніша точка: після того як волога опиняється у ньому, на дні збирається застійна вода. Ідеальні умови для цвілі та бактерій. Найбільша помилка — ніколи його не мити.

  1. Залишаємо воду або мийний засіб у тримачі

Дехто думає: «Трохи води або мийного — і йоржик чистий». Це хибно:

Застійна вода — ідеальне середовище для бактерій.

Розведені мийні засоби швидко втрачають ефективність.

Результат: брудна, затхла рідина на дні тримача.

  1. Використовуємо неправильний йоржик

Традиційні варіанти вбирають воду і бруд. Силіконові — не пористі, бактерії не затримуються, вони швидко сохнуть і легко миються. Це реально покращує гігієну.

  1. Рідко змінюємо йоржик

Регулярне миття не замінює повної заміни. З часом щетина накопичує бактерії та наліт, зношується і розкривається. Це не тільки питання гігієни, а й ефективності. Оптимально міняти йоржик та тримач кожні 6–12 місяців.

Як правильно чистити туалетний йоржик

Мийте його після кожного використання або хоча б раз на тиждень.

Один із способів: налити у тримач гарячу мильну воду, рухати йоржиком у воді, злити її у унітаз, промити чистою водою. Потім додати антисептик (наприклад, відбілювач), залишити на 10 хвилин, знову промити і висушити перед тим, як ставити на місце.

Швидкий варіант: почистити туалет дезінфікуючим засобом, дати йоржику постояти у воді кілька хвилин, потім промити та висушити.

Раз на тиждень мийте й контейнер: злити воду, прополоскати окропом, обробити антисептиком, дати подіяти 10–15 хвилин, промити та висушити.

Чищення туалетного йоржика не складне, але часто ми робимо його неправильно. Найпоширеніші помилки можуть довго шкодити гігієні у ванній. Дотримуючись правильних методів, ваші йоржик і тримач залишаться чистими, безпечними та ефективними.

Дата публікації
Кількість переглядів
3100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie