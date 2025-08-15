П’ять омолоджувальних стрижок на осінь 2025: текстуровані зачіски, які пасують абсолютно всім

Які трендові стрижки осені 2025 / © Freepik

Реклама

Особливо в трендах цієї осені біксі, французький і класичний боб, піксі та кудлаті багатошарові варіанти. А сучасні чубчик-шторка, рваний чи асиметричний додаватимуть образу виразності та допомагатимуть приховати вікові зміни на обличчі.

Біксі з асиметричним чубчиком

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Біксі — це сміливе поєднання ніжності бобу та сміливості піксі.

Які переваги цієї стрижки:

Реклама

Візуально підтягує овал обличчя, робить його молодшим років на 10.

Підходить для будь-якої форми лиця й типу волосся.

Не потребує складного укладання, достатньо легкої піни чи мусу.

Освіжає загальний образ, додає йому енергії та молодіжного шарму.

Французький боб із довгим чубчиком

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Довжина до підборіддя, легка хвилястість та м’який чубчик роблять цю стрижку надзвичайно жіночною.

Переваги зачіски:

Підходить як для офіційних заходів, так і для повсякденного стилю.

Візуально робить шкіру обличчя свіжішою за рахунок м’яких ліній.

Легка в укладанні, має стильний вигляд навіть без використання фена.

Додає об’єму тонкому волоссю.

Кудлата стрижка з чубчиком-шторкою

Які трендові стрижки осені 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Динамічна багатошарова стрижка з м’якими хвилями і трендовим чубчиком.

Які її переваги:

Реклама

Створює ефект густішого волосся.

Ідеально підходить для круглого і квадратного обличчя, адже пом’якшує гострі кути.

Легко зберігає форму навіть без щоденного укладання.

Додає природності й легкої недбалості, тому ідеально пасуватиме зрілим жінкам, які хочуть омолодитися.

Піксі з бічним чубчиком

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Смілива та завжди актуальна коротка стрижка з подовженою верхівкою та коротшими скронями.

Увиразнює очі та вилиці, маскуючи вікові зміни на шкірі.

Підходить для активних жінок, які цінують свій час і не хочуть витрачати його на укладання локонів.

Додає об’єму навіть тонкому пошкодженому волоссю.

Боб з легкою текстурою

Які трендові стрижки осені 2025 / © Credits

Елегантний та універсальний варіант для тих жінок, які люблять баланс між класикою і модою.

Переваги зачіски: