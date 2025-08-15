ТСН у соціальних мережах

П’ять омолоджувальних стрижок на осінь 2025: текстуровані зачіски, які пасують абсолютно всім

Легкість, сучасність та ефект візуального омолодження — головні причини, чому текстуровані стрижки стають фаворитами цього сезону. Вони універсальні, прості у догляді, підкреслюють індивідуальність кожної жінки та гармонійно поєднуються з будь-яким стилем одягу.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Які трендові стрижки осені 2025

Які трендові стрижки осені 2025 / © Freepik

Особливо в трендах цієї осені біксі, французький і класичний боб, піксі та кудлаті багатошарові варіанти. А сучасні чубчик-шторка, рваний чи асиметричний додаватимуть образу виразності та допомагатимуть приховати вікові зміни на обличчі.

Біксі з асиметричним чубчиком

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Біксі — це сміливе поєднання ніжності бобу та сміливості піксі.

Які переваги цієї стрижки:

  • Візуально підтягує овал обличчя, робить його молодшим років на 10.

  • Підходить для будь-якої форми лиця й типу волосся.

  • Не потребує складного укладання, достатньо легкої піни чи мусу.

  • Освіжає загальний образ, додає йому енергії та молодіжного шарму.

Французький боб із довгим чубчиком

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Довжина до підборіддя, легка хвилястість та м’який чубчик роблять цю стрижку надзвичайно жіночною.

Переваги зачіски:

  • Підходить як для офіційних заходів, так і для повсякденного стилю.

  • Візуально робить шкіру обличчя свіжішою за рахунок м’яких ліній.

  • Легка в укладанні, має стильний вигляд навіть без використання фена.

  • Додає об’єму тонкому волоссю.

Кудлата стрижка з чубчиком-шторкою

Які трендові стрижки осені 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Які трендові стрижки осені 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Динамічна багатошарова стрижка з м’якими хвилями і трендовим чубчиком.

Які її переваги:

  • Створює ефект густішого волосся.

  • Ідеально підходить для круглого і квадратного обличчя, адже пом’якшує гострі кути.

  • Легко зберігає форму навіть без щоденного укладання.

  • Додає природності й легкої недбалості, тому ідеально пасуватиме зрілим жінкам, які хочуть омолодитися.

Піксі з бічним чубчиком

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Які трендові стрижки осені 2025 / © Mixnews

Смілива та завжди актуальна коротка стрижка з подовженою верхівкою та коротшими скронями.

  • Увиразнює очі та вилиці, маскуючи вікові зміни на шкірі.

  • Підходить для активних жінок, які цінують свій час і не хочуть витрачати його на укладання локонів.

  • Додає об’єму навіть тонкому пошкодженому волоссю.

Боб з легкою текстурою

Які трендові стрижки осені 2025 / © Credits

Які трендові стрижки осені 2025 / © Credits

Елегантний та універсальний варіант для тих жінок, які люблять баланс між класикою і модою.

Переваги зачіски:

  • Візуально подовжує шию та робить образ більш витонченим і виразним водночас.

  • Підходить для будь-якого віку, має ефект омолодження.

  • Легко адаптується під пряме та хвилясте волосся.

