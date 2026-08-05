Телефон почав заряджатися повільно: 5 головних причин та як це виправити самостійно

Чому повільно заряджається телефон / © Фото з відкритих джерел

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Якщо ви помітили, що ваш телефон почав дуже повільно заряджатися, є кілька причин, чому так стається. Фахівці виділяють кілька факторів, які змушують ґаджет заряджатися набагато довше. Розповідаємо, що потрібно перевірити і як пришвидшити заряджання.

Про це пише Tech Advisor.

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Чому смартфон почав заряджатися надто повільно: п’ять причин та шляхи вирішення

Перевірку швидкості заряджання телефона потрібно завжди починати з кабелю. Він найчастіше стає причиною збоїв. Кабелі нерідко виготовляють із недорогих матеріалів, і з часом внутрішні провідники стираються самі, або ж їх перегризають домашні улюбленці.

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«Якщо ви можете знайти інший зарядний кабель, протестуйте, чи так само повільно заряджається ваш телефон. Якщо є, і ваш повільніший, то, можливо, варто замінити кабель на новий».

Друга можлива проблема — малопотужний адаптер живлення. Таке може трапитися, якщо ви змінили телефон, а зарядку залишили від попереднього. У таких випадках часто потужності старих блоків для заряджання бракує для швидкої зарядки нових моделей смартфонів.

Старі ґаджети нерідко комплектувалися звичайними адаптерами на 9 Вт або 18 Вт. Тим часом на ринку вже є зарядки від 18 Вт до рекордних 240 Вт. Потужність зазвичай вказують дрібним шрифтом на корпусі адаптера між штекерами. Спробуйте оновити адаптер.

Третьою причиною, через яку телефон повільно заряджається, можуть бути налаштування самого смартфона. Швидкість живлення встановлюється апаратною частиною акумулятора пристрою, а не лише кабелем чи розеткою.

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«Якщо ви купите суперзарядний пристрій потужністю 200 Вт і підключите до нього свій старий Samsung, швидше за все, телефон споживатиме лише 18 Вт енергії та заряджатиметься стільки ж часу, скільки й завжди. Це важливо знати, оскільки це заощадить вам гроші».

Наприклад, популярні смартфони підтримують таку кількість Вт:

Google Pixel 8a підтримує максимум 18 Вт;

Apple рекомендує 20 Вт для лінійок iPhone 14 та iPhone 15;

Базовий Samsung Galaxy S24 приймає 25 Вт;

Xiaomi 14 Ultra розрахований на 90 Вт.

Крім того, на багатьох пристроях функцію швидкої зарядки потрібно активувати вручну в налаштуваннях. Для цього зайдіть у Налаштування > Акумулятор > Адаптивне заряджання або Налаштування > Акумулятор > Стан акумулятора та заряджання та увімкніть Оптимізоване заряджання акумулятора.

Якщо і це не спрацювало, перевірте роз’єм живлення. Часто там накопичується пил і бруд. Це робить контакт нестабільним або взагалі блокує подачу струму. Для очищення придбайте балончик зі стисненим повітрям та добре продуйте всі отвори.

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Також можна використати зубочистку.

Останньою причиною, чому ваш телефон може повільно заряджатися, є активне використання та знос акумулятора. Якщо ви вже багато років користуєтеся своїм телефоном, цілком можливо, що батарея «втомилася» і її необхідно замінити. Зазвичай це коштує до 4000 грн, залежно від моделі смартфона. Деякі батареї навіть коштують до 500 грн.

Якщо ви заміните батарею, вам не доведеться купувати новий телефон ще кілька років.

Перевірити зношування акумулятора можна у налаштуваннях на iPhone: Налаштування > Акумулятор > Стан акумулятора та заряджання.

Як правильно заряджати телефон — останні новини:

Нагадаємо, заряджати смартфон від ноутбука через USB-кабель цілком безпечно завдяки контролеру живлення в телефоні, який автоматично узгоджує напругу та струм, захищаючи акумулятор від перегріву й перепадів.

Головним мінусом такого способу є низька швидкість: через обмежену потужність портів процес триває кілька годин, а частина енергії втрачається під час передачі.

Швидкість заряджання залежить від типу порту: застарілі Type-A USB 2.0 дають лише 2,5 Вт, USB 3.0 — до 4,5 Вт, а сучасні Type-C та Thunderbolt зазвичай обмежені виробниками до 15 Вт, щоб не перевантажувати комп’ютер.

Уявлення про те, що використання телефону під час заряджання псує акумулятор, є лише популярним міфом. Пристроєм можна сміливо користуватися під час відновлення енергії, адже сучасні захисні механізми запобігають шкоді.

Єдиним мінусом є дещо повільніший процес заряджання, оскільки струм одночасно живить екран та внутрішні компоненти, а реальною загрозою для батареї залишається лише перегрів від критичних навантажень.

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