Чому телефон швидко розряджається на холоді / © pexels.com

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Причина може бути не в несправному акумуляторі, а в низькій температурі. Водночас одна поширена помилка після повернення додому здатна прискорити зношування батареї.

Чому телефон швидко розряджається на холоді

Більшість сучасних смартфонів працюють на літій-іонних акумуляторах. Їхня продуктивність залежить від температури навколишнього середовища. Коли телефон опиняється на морозі, хімічні процеси всередині батареї сповільнюються, а внутрішній опір зростає. Через це акумулятор тимчасово втрачає здатність віддавати енергію з тією самою ефективністю, що й за нормальної температури.

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У результаті смартфон може швидше розряджатися, хоча фактично запас енергії в батареї ще є. Особливо помітно це під час активного використання телефона на вулиці: навігації, фотографування, відеозйомки, розмов або роботи мобільного інтернету.

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У сильний мороз пристрій може навіть раптово вимкнутися. Наприклад, телефон показує 40% заряду, але через падіння напруги акумулятор уже не може забезпечити необхідну потужність для роботи смартфона.

Якщо після повернення в тепле приміщення телефон знову вмикається і показує більший відсоток заряду, це не обов’язково означає, що батарея несправна. У багатьох випадках її робота нормалізується після поступового нагрівання до кімнатної температури.

Чому не можна одразу заряджати холодний телефон

Одна з найпоширеніших помилок — підключати смартфон до зарядного пристрою відразу після повернення з морозу.

Холодний акумулятор особливо чутливий до заряджання за низьких температур. У літій-іонних батареях за таких умов може виникати небажане осадження металевого літію на поверхні електродів. Цей процес називають літієвим осадженням, або lithium plating. Він здатний знижувати ефективність батареї та прискорювати її старіння.

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Тому, якщо смартфон тривалий час перебував на морозі, не варто одразу підключати його до швидкої зарядки. Спочатку дайте пристрою поступово нагрітися.

Сучасні смартфони мають системи захисту, які можуть обмежувати заряджання за несприятливих температур. Проте краще не покладатися лише на автоматику телефона.

Що робити, якщо телефон замерз на вулиці

Якщо смартфон сильно охолов, дотримуйтеся кількох простих правил:

Зайдіть у тепле приміщення та залиште телефон нагріватися до кімнатної температури. Не підключайте зарядний пристрій відразу після морозу. Не кладіть смартфон на батарею опалення, обігрівач або іншу гарячу поверхню. Не використовуйте фен для швидкого нагрівання. Якщо на корпусі або всередині пристрою з’явився конденсат, зачекайте, поки волога випарується. Після поступового нагрівання перевірте рівень заряду та лише тоді підключайте телефон до зарядки.

Різке нагрівання може бути шкідливим для електроніки. Крім того, перехід із холодного середовища в тепле та вологе може спричинити утворення конденсату.

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Як захистити телефон від морозу взимку

Найпростіший спосіб зменшити вплив низької температури — не залишати смартфон на холоді без потреби.

Взимку краще носити телефон у внутрішній кишені куртки, ближче до тіла. Там температура буде вищою, ніж у сумці, рюкзаку або зовнішній кишені одягу.

Особливо це важливо під час тривалих прогулянок, поїздок, зимових походів або очікування транспорту на вулиці.

Якщо потрібно користуватися смартфоном на морозі, варто:

заздалегідь зарядити його;

увімкнути режим енергозбереження;

зменшити яскравість екрана;

вимкнути непотрібні бездротові функції;

обмежити використання ресурсомістких застосунків;

не залишати телефон у холодному автомобілі на тривалий час.

Такі дії допоможуть зменшити навантаження на акумулятор і зберегти заряд до моменту, коли смартфон знову опиниться в теплі.

Чи можна користуватися павербанком на морозі

Павербанк також має літій-іонний акумулятор, тому низькі температури впливають на його роботу. На морозі зовнішня батарея може швидше втрачати заряд, повільніше заряджати смартфон або працювати менш ефективно.

Якщо ви плануєте зимову прогулянку чи поїздку, павербанк краще тримати у внутрішній кишені куртки або в утепленому відділенні сумки.

Не варто заряджати сильно охолоджений павербанк одразу після повернення додому. Дайте йому поступово нагрітися до кімнатної температури.

Також небажано заряджати смартфон від павербанка, якщо обидва пристрої перебувають на сильному морозі. За низької температури заряджання літій-іонних батарей може підвищувати ризик їхнього пошкодження.

Коли швидке розряджання телефона може свідчити про несправність

Якщо смартфон швидко втрачає заряд лише на морозі, а в приміщенні працює нормально, найімовірніше, проблема пов’язана з температурою.

Однак варто звернути увагу на інші симптоми:

телефон регулярно вимикається навіть у теплому приміщенні;

заряд зникає за кілька годин без активного використання;

смартфон вимикається при значному залишку заряду;

батарея стала помітно гірше тримати заряд, ніж раніше;

телефон нагрівається під час звичайного використання;

акумулятор або корпус пристрою деформувався.

У такому разі проблема може бути пов’язана зі зношенням батареї або іншою несправністю. Якщо телефон регулярно вимикається в нормальних температурних умовах, варто перевірити стан акумулятора в сервісному центрі.

Одна зимова прогулянка на морозі не означає, що смартфон потрібно терміново ремонтувати. Але правильне поводження з пристроєм, особливо під час заряджання після холоду, допоможе продовжити термін служби батареї.

FAQ

Чому телефон вимикається на морозі навіть із зарядом 40%?

За низької температури хімічні процеси в літій-іонному акумуляторі сповільнюються, а внутрішній опір батареї зростає. Через це вона може тимчасово не забезпечувати достатню напругу для роботи смартфона. Телефон вимикається, хоча індикатор ще показує заряд. Після нагрівання в кімнаті пристрій може знову працювати та відображати більший відсоток батареї.

Чи можна заряджати телефон одразу після морозу?

Ні, якщо смартфон сильно охолодився. Спочатку потрібно дати йому поступово нагрітися до кімнатної температури. Заряджання холодного літій-іонного акумулятора може підвищити ризик небажаних хімічних процесів, які прискорюють його зношування. Не нагрівайте телефон на батареї опалення або за допомогою фена.

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