Телеканал 2+2 розпочав знімання воєнної драми "Фортеця" про оборону Харкова в перші дні повномасштабного вторгнення

Телеканал 2+2 розпочав знімання воєнної драми "Фортеця" за оригінальним сценарієм. Чотирисерійна стрічка розповідає про оборону Харкова в перші дні повномасштабного вторгнення та народний спротив. В основу сценарію лягли реальні історії. Прототипами головних героїв стали бійці спецпідрозділу ГУР "Кракен", а також волонтери, жінки, які готували обіди для захисників міста, допомагали розбирати завали після обстрілів… Крім того, автори сценарію використовували матеріали документальних фільмів про створення спецпідрозділу та про операції зі звільнення Харківської області, зокрема Вільхівки та Руської Лозової.

Кожна серія розповідає історію очима героїв, якими стали звичайні мешканці міста, представники різних професій: менеджери, бармени, вчителі, водії, кухарі... У кожного з них - свої історії: драматичні, глибокі, романтичні, трагічні та навіть комічні.

"Триває вже четвертий рік героїчного спротиву українців, і з кожним днем відкривається все більше історій про нашу незламність, мужність і силу. Ми бачимо, як звичайні люди стають героями, як їхні вчинки змінюють хід історії. Ми вдячні кожному, хто боронить нашу країну, нашим захисникам. Завдяки вам ми маємо змогу працювати, знімати фільми й розповідати про ці подвиги. Бо такі історії повинні бути почуті, щоб їх знали й ніколи не забували. "Фортеця" - це історія, написана харків’янами, про харків’ян і про Харків", - зазначив креативний продюсер 2+2 Сергій Карпенко.

Символічно, що знімання стрічки розпочалося саме 25 лютого й тривають у дні, коли створювався "Кракен". До речі, військовий Дмитро Бондаренко, який став прототипом одного з персонажів, завітав на майданчик. Разом з командою стрічки підписали волонтерський прапор підрозділу.

"Для нас важливо, щоб історії про наших побратимів не зникли в плині часу, щоб їхні вчинки та подвиги залишилися в пам’яті наступних поколінь. Я вдячний команді за створення цієї стрічки – це не просто фільм, це жива історія, яка розповість про тих, хто без вагань став на захист Харкова і всієї України. Вони заслуговують на те, щоб про них знали, пам’ятали і шанували їхню боротьбу. Я хотів би, щоб ця стрічка стала присвятою нашим героям", - сказав Дмитро Бондаренко.

Головні ролі виконують: Юрій Дяк, Марія Ткачик, Олександр Зарубей, Владислав Вербицький, Іоланта Богдюн, Євген Єфремов.

Олександр Зарубей / Фото: Канал 2+2

Також у стрічці знімаються Ірина Тамім, Роман Мацюта, Олександр Бондарук, Ярослав Шахторін, Павло Шпегун, Олександр Польченко, Володимир Гончаров, Тамара Морозова, Григорій Боковенко, Олег Шевцов, Богдан Буйлук, Сергій Журавльов, Елеонора Кравченко, Сергій Смеян, Влад Писаренко, Іван Каблов, Володимир Антонов, Кирило Парастаєв, Злата Боднар, Костянтин Михно, Микита Слободенюк, Ірина Грищенко, Катерина Шенфельд, Євгеній Бушмакін, Вероніка Дюпіна та інші.

Серіал на замовлення телеканалу 2+2 знімає продакшн-студія SFERA FILM за сприяння Державного агентства України з питань кіно. Режисер: Дмитро Андріянов. Оператор: Матвій Шульгін. Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко. Генеральний продюсер: Сергій Кизима. Шоуранер: Сергій Карпенко. Продюсери: Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Виконавчий продюсер: Роман Омельчук.