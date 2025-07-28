УНІАН.Серіал / © УНІАН

Реклама

З 28 липня телеканал УНІАН оновлює своє позиціонування й стартує в ефірі під брендом УНІАН. Серіал. Символічно, що перезапуск відбувається в День 15-річчя телеканалу.

УНІАН. Серіал — це канал для глядачів, яким близькі інтелектуальні виклики й захопливі сюжетні лінії. Це спільнота для тих, хто хоче не просто дивитися, а переживати події разом з героями. Відтепер ефірна сітка буде зосереджена на якісних детективних серіалах із глибокими історіями, харизматичними персонажами й непередбачуваними фіналами. Все для того, щоб запропонувати глядачеві більше концентрованого контенту, який не просто розважає, а й захоплює й тримає в напрузі. Найкращі детективи, заплутані злочини та герої, які завжди на крок попереду.

«Тривалий час ефірна сітка УНІАН складалася переважно з інформаційного й аналітичного контенту, тому не всі глядачі асоціюють його згідно з актуальним наповненням станом на зараз. Новини — транслюються в Марафоні, є інформаційна агенція УНІАН — тому прийнято рішення скорегувати бренд. Оновлений УНІАН. Серіал подарує глядачам якісну добірку детективів з харизматичними героями, непередбачуваними повторами сюжету й щирими емоціями. Це вкрай потрібно для розвантаження наразі. Ми підготували для аудиторії чимало цікавих продуктів, які проанонсуємо зовсім скоро. Тож чекайте», — зазначила Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу УНІАН. Серіал.

Реклама

Що стосується контентного наповнення, то команда телеканалу переконана, що атмосфера заплутаних, але динамічних розслідувань, неочікуваних сюжетних поворотів робить УНІАН. Серіал цільовим для тих, хто цінує напруження та інтелектуальні загадки.

Ознайомитися з актуальною програмною сіткою телеканалу можна на офіційному сайті.