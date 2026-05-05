Температурні перепади сприяють розвитку парші на яблуні: чим обробити, як захистити дерева

Парша на яблуні

Парша є одним із найпідступніших захворювань яблуні, що здатне не лише зіпсувати зовнішній вигляд плодів, а й значно знизити загальну врожайність саду. Навесні 2026 року спостерігаються значні температурні коливання, які агрономи називають справжніми «гойдалками». Саме такі умови — різка зміна тепла та прохолоди у поєднанні з високою вологістю — стають ідеальним пусковим механізмом для масового поширення грибка.

Чому температурні перепади небезпечні для дерева

Збудник парші зазвичай зимує у палому листі, і як тільки температура повітря починає підніматися, відбувається активне визрівання спор. Коли після денного тепла настає нічне похолодання, на листі та молодих пагонах утворюється рясна роса. Поєднання вологи та помірних температур створює ідеальне середовище для проростання грибка.

Найбільш критичним періодом є фаза «рожевого бутона» та початок цвітіння, оскільки в цей час тканини дерева найбільш вразливі. Температурні перепади послаблюють імунітет рослини, роблячи її легким об’єктом для атаки. Перші ознаки захворювання з’являються у вигляді оливково-бурих плям на листі, які з часом темніють і переходять на плоди, спричиняючи їх деформацію.

Чим обробити сад під час погодних коливань: вибір препаратів

В умовах, коли сонце різко змінюється дощем, а тепло — холодом, звичайні контактні засоби (наприклад, бордоська суміш) швидко змиваються або втрачають ефективність. Зараз, коли яблуні перебувають у фазі активного розвитку, стратегія захисту повинна базуватися на системних препаратах, які працюють принципово інакше — вони проникають усередину тканин і не залежать від примх погоди.

Для захисту саду під час весняних похолодань найкраще підходять препарати на основі ципродинілу. Вони унікальні тим, що залишаються активними навіть за низьких температур (від +5°C), тоді як більшість інших засобів у такий час просто «засинає». Величезною перевагою є їхня стійкість до опадів, діюча речовина повністю вбирається листом уже за дві години, тому подальші зливи не знижують ефективність захисту.

Коли температура стабільно піднімається вище +12–15°C, доцільно переходити на препарати на основі дифеноконазолу. Вони мають потужну лікувальну дію, блокуючи розвиток грибка зсередини, навіть якщо зараження вже розпочалося. Оскільки дерево зараз активно нарощує зелену масу, системна дія дозволяє препарату розноситися з соками до нових листочків, які з’явилися вже після обприскування.

Для досягнення максимального результату важливо чергувати ці діючі речовини, щоб у грибка не виникало звикання. Досвідчені агрономи радять створювати бакові суміші, додаючи до фунгіцидів стимулятори росту на основі амінокислот. Такі антистресанти допомагають дереву не витрачати енергію на боротьбу з температурними шоками, а спрямовувати всі сили на формування міцної зав’язі.

Вчасне реагування на «температурні гойдалки» та використання системних засобів, що діють на випередження, дозволить зберегти ваш сад здоровим, а майбутній врожай — якісним та привабливим до самої осені.

