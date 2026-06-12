Тепер коти зможуть жити до 30 років: знайдено ліки, здатні подвоїти їх тривалість життя

Коти

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Японські вчені здійснили справжній прорив у ветеринарії, який здатний подарувати домашнім улюбленцям додаткові роки щасливого життя. Нові ліки від хронічної хвороби нирок, які розробляли понад десять років, офіційно вийшли на фінішну пряму перед запуском у масове виробництво. Компанія-розробник вже передала всі необхідні документи для сертифікації до профільного міністерства Японії. Очікується, що інноваційний засіб надійде на ринок уже у 2027 році, назавжди змінивши уявлення про догляд за тваринами.

Інноваційні ліки препарату «FeliAIM»створені для боротьби з хронічною хворобою нирок (ХХН) у котячих — патологією, яка досі вважалася невиліковною і була головною причиною смерті літніх тварин. На думку авторів проєкту, успішна терапія здатна подовжити вік домашніх улюбленців до вражаючих 30 років (зараз середня тривалість життя котів становить 15 років).

Чому у котів відмовляють нирки: суть наукового відкриття

Головним автором цього медичного прориву став японський науковець, колишній професор Токійського університету Тору Міядзакі. Його дослідження виявили унікальну генетичну вразливість, яка притаманна абсолютно всім представникам родини котячих — від звичайних домашніх пухнастиків до диких левів і тигрів.

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Причина масових проблем із нирками криється у збої роботи лише одного вродженого білка. Ось як цей механізм працює в нормі та що саме ламається в організмі котів.

У крові тварин є особливий білок-очисник під назвою AIM. Його головне завдання — працювати «сміттярем» у сечовидільній системі. Коли в ниркових канальцях накопичуються токсини, відмерлі клітини чи інше мікроскопічне сміття, білок AIM миттєво відокремлюється від інших сполук крові. Він маркує ці небезпечні накопичення, даючи сигнал імунним клітинам поглинути та повністю вивести бруд з організму. У котячих цей білок AIM заблокований від самого народження. Через генетичну особливість він зв’язується з іншими молекулами крові (імуноглобулінами) у 1000 разів міцніше, ніж у решти тварин. Очисник просто не здатний від’єднатися, щоб виконати свою роботу. Як наслідок, ниркові мікроканальці котів з роками забиваються шлаками, немов брудний водостік. Це неминуче призводить до хронічної ниркової недостатності, руйнування тканин та смертельного отруєння організму власними продуктами життєдіяльності (уремії).

Масштаб цієї проблеми вражає, офіційна статистика Центру здоров’я котів Корнеллського університету свідчить, що хронічна хвороба нирок наздоганяє близько 40% котів після 10 років. Серед домашніх улюбленців, які перешагнули 15-річний рубіж, цей показник сягає катастрофічних 80%.

Японський препарат «FeliAIM» вирішує цю вроджену проблему. Він містить штучно створений активний білок, який під час регулярних ін’єкцій (раз на два тижні) бере на себе функцію очищення. Ліки успішно розблоковують природний процес виведення шлаків і повністю зупиняють подальше руйнування нирок.

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Результати клінічних випробувань

Ефективність ліків підтверджена офіційними клінічними дослідженнями, результати яких на початку 2026 року опублікував авторитетний науковий журнал The Veterinary Journal. Протягом року вчені ретельно стежили за тваринами на пізніх (3-й та 4-й) стадіях ниркової недостатності.

У контрольній групі, де 15 котів отримували лише стандартну підтримувальну терапію (крапельниці, дієти), виживаність через 360 днів склала всього 20%.

У групі з 11 котів, яким регулярно кололи розробку доктора Міядзакі, виживаність сягнула рекордних 80–83%. При цьому жодна з тварин не загинула у перші шість місяців експерименту, а небезпечні біомаркери у крові стабілізувалися.

Коли чекати ліки на ринку та скільки вони будуть коштувати, які перекспективи для людей

Оскільки міністерство Японії розглядає інноваційні та соціально значущі препарати за прискореною процедурою, Тору Міядзакі розраховує отримати фінальне схвалення вже наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Спочатку ліки з’являться в японських ветеринарних клініках, після чого почнеться процес сертифікації в інших країнах світу.

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Вчені наголошують, що препарат «FeliAIM» не здатний регенерувати вже повністю відмерлі зони нирок, тому його завдання — зупинити прогресування хвороби на середніх та пізніх етапах або застосовуватися профілактично для молодих котів.

Щоб зробити порятунок тварин доступним для кожного, стартап максимально урізав адміністративні витрати. Очікується, що курс із шести базових ін’єкцій коштуватиме в межах 100 000 — 150 000 єн (приблизно 650–950 доларів США).

І найголовніше, цей препарат є перспективним і для людей. Успіх котячих ліків відкрив нові горизонти. Команда доктора Міядзакі паралельно завершує створення аналогічного AIM-препарату для людей. Клінічні випробування на людях планують розпочати найближчим часом, що дасть шанс на лікування не лише пацієнтам із хронічними хворобами нирок, а й людям із хворобою Альцгеймера.

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