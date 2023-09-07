Тепер не Діва чи Скорпіон: Мережу захопила істерія щодо 13-го знаку Зодіаку — правда це чи ні

В Мережі поширюється нова таблиця знаків Зодіаку на 2023 рік, яка містить 13-й знак — Змієносець. Люди наперебій обговорюють новину, що NASA додало новий знак. Фейк це чи ні?

В цьому розбиралися у виданні HowStuffWorks.

Ще 2016 року здавалося, що NASA перерахувало Зодіак та додало нову зірку, про існування якої люди навіть не здогадувалися. Нова істерія розпочалася 2023 року. Що це дійсно означає? Чи насправді Козеріг тепер може бути Стрільцем?

Важливо зрозуміти, що астрономія — це не астрологія. NASA дійсно додало до переліку нове сузір'я, яке назвали Змієносцем. Однак сузір'я — це не знак Зодіаку.

З точки зору астрономії, ваш "знак" зодіаку визначається уявою прямої лінії, проведеної між Землею, Сонцем і будь-яким сузір’ям, на яке лінія вказує у ваш день народження, коли Земля обертається навколо Сонця.

За даними NASA, Зодіак базувався на уявленні про світ вавилонян, які жили три тисячоліття тому. Вони створили знаки Зодіаку для своєї зручності, використовуючи фізичне розташування Землі 3000 років тому та розділивши Зодіак на 12 рівних частин. Вавилоняни вже мали 12-місячний календар, заснований на місячних фазах, тому вони пропустили 13-й знак, який не робив його акуратним. Змієносець був 13-м сузір'ям, яке вавилоняни визнавали, але не згадували.

Через те, що вісь Землі дещо змістилася, вертикальна лінія між Землею, Сонцем і сузір’ям не вказує в тому самому напрямку, як раніше. Таким чином, в той час як вавилоняни дивилися вгору, щоб побачити одне сузір’я в певну дату, ми можемо бачити зовсім інше.

В NASA написали: "Коли вавилоняни вперше винайшли 12 знаків Зодіаку, день народження приблизно з 23 липня по 22 серпня означав народження під сузір’ям Лева. Тепер, через 3000 років, небо змінилося, тому що вісь Землі (Північний полюс) не вказує у тому ж напрямку. Тепер день народження, наприклад, 4 серпня означатиме, що людина народилася "під знаком" Рака (на одне сузір’я "раніше"), а не Лева". Але астрологи так не вираховують.

А що ж відомо про Змієносця? Сонце проводить лише 18 днів перед сузір’ям Змієносця (від 30 листопада до 18 грудня). Потім воно входить у сузір’я Стрільця. Побачити Змієносця на південно-західному небі можна восени в Північній півкулі, а також влітку. Назва походить від двох грецьких слів, що означають «змія» та «тримає», а сузір’я виглядає як людина, яка тримає змію.

Однак варто пам'ятати, що астрономія та астрологія — це дві різні речі. Астрологія — це віра в те, що ваша дата народження (або знак, під яким ви народилися) може пояснити вашу особистість або передбачити майбутні події. Якби Змієносець був частиною цього, це означало б, що дати для кожного знака зодіаку були б різними, що повністю змінило б знак Зодіаку, до якого ви належите (наприклад, дати для Козерога були б 20 січня – 16 лютого, замість грудня 22 — 19 січня). Але Змієносець не є частиною астрологічної карти, тому якщо ви вважаєте, що ваша поведінка пояснюється тим, що ви Скорпіон, не соромтеся й надалі вірити в це.