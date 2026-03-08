ТСН у соціальних мережах

Теплі слова в прозі і віршах: як привітати дівчат та жінок з 8 Березня 2026 року

8 березня прийнято віта́ти всіх дівчат, дівчаток і жінок із Міжнародним жіночим днем. В усьому світі, як і в сучасній Україні, це свято асоціюють із правами жінок.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Міжнародним жіночим днем

Привітання з Міжнародним жіночим днем / © Pixabay

ТСН.ua підготував спеціальні листівки до 8 березня, які можна надіслати мамам, бабусям, сестрам, подругам, коханим і колегам, щоб подарувати їм трішки свята та радості.

Привітання з 8 Березня 2026 року

Дорогі жінки! Вітаю вас із Міжнародним жіночим днем! Нехай у вашому житті завжди буде світло радості, тепло любові та гармонія в серці. Бажаю здійснення мрій і щоденних маленьких чудес.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

В цей день весни, жіночий світлий час,
Хай радість квітне у серцях для вас.
Любов і ніжність хай завжди веде,
І щастя поруч з вами крокує.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Вітаю зі святом весни та краси! Нехай кожен день дарує вам усмішки, приємні сюрпризи та відчуття щастя. Будьте завжди натхненними, впевненими і неймовірно щасливими.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

З 8 березня, жінки прекрасні,
Хай буде життя ваше казково ясне.
Нехай квіти мрій цвітуть у серці,
А добробут і мир завжди поруч йдуть.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

З 8 березня! Бажаю, щоб ваша внутрішня краса завжди світилася яскравіше за сонце, а серце було наповнене добром, любов’ю та гармонією. Нехай навколо вас панує любов і підтримка.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Весна прийшла і сонце яскраво сяє,
Хай доля вам лише щастя посилає.
Любові, радості і натхнення бажаю,
І в серці світла промінь зберігаю.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Дорогі пані! Прийміть найтепліші вітання з Міжнародним жіночим днем. Бажаю вам здоров’я, натхнення та безмежного щастя. Нехай у кожному дні будуть радість, успіхи та любов.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Хай буде день цей ніжний і теплий,
Як серце ваше, мудре й безпечне.
Хай мрії збуваються і світлий шлях веде,
І щастя в житті кожен день розцвіте.

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Вітаю зі святом весни, краси та жіночності! Нехай ваші мрії здійснюються легко, серце наповнюється теплом, а життя буде сповнене яскравих і приємних моментів. Будьте неповторними та щасливими завжди!

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Привітання з 8 Березня / © ТСН

Вітаю вас, чарівні і тендітні,
Хай будуть ваші дні завжди світлі.
Любові, сміху й радості без меж,
І щастя повне, мов весняний вечір.

