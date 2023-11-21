Тепло і стильно: 5 модних образів із пуховиком, які вам неодмінно захочеться повторити

Пуховик – це незамінна тепла річ, яка напевно є у кожного з нас. Для зими це ідеальний одяг, в ньому тепло, затишно і комфортно. Але кожній модниці хочеться мати окрім комфорту ще й стильний вигляд, що цілком реально. Є безліч варіантів трендових образів, які можна легко повторити. Розповідаємо, з чим носити пуховики, щоб навіть взимку мати гарний і стильний вигляд, незважаючи на морози.

Раніше ми писали, які сумки давно вийшли із моди і чим їх краще замінити.

Пуховик і білі джинси

З чим носити пуховик / Фото: pixabay.com

Із такими джинсами можна одягати пуховики будь-яких кольорів. Оскільки білий колір – це база, тому ви матимете стильний вигляд у пуховику будь-яких кольорових варіацій. Це можуть бути куртки чорного, бежевого, жовтого і червоного кольорів, а також із різноманітними принтами. Таке вбрання можна доповнювати шкіряними масивними черевиками світлого кольору.

Пуховик і шкіряні штани

З чим носити пуховик / Фото: pixabay.com

У трендах зими 2023-2024 залишаються шкіряні штани чорного та шоколадного кольорів. Стилісти пропонують комбінувати пуховики базових кольорів – чорного, білого або коричневого, зі шкіряними брюками. Ви отримаєте ефектний повсякденний образ, який також може бути діловим чи навіть романтичним. Штани повинні бути прямого крою чи кльош.

Пуховик і штани широкого крою чи кльош

З чим носити пуховик / Фото: pixabay.com

Стилісти рекомендують поєднувати монохромний одяг природних відтінків. Наприклад, якщо у вас куртка чорного кольору, то штани можна одягати світлі, якщо куртка в бежевому відтінку, то низ повинен бути такий самий або темного кольору. Тоді ви матимете дорогий аутфіт у стилі «тиха розкіш».

Пуховик та сукня міді чи максі довжини

З чим носити пуховик / Фото: pixabay.com

Тут може бути безліч комбінацій і кольорових варіацій. Пуховики відмінно поєднуються із трикотажними сукнями і сукнями-комбінаціями. Такий образ буде вишуканим та жіночним, навіть коли куртка досить об’ємна. Дизайнери рекомендують моделі суконь довжини нижче коліна, вони вигідно доповнюються об’ємними пуховиками. Взуття може бути різноманітним – високі чоботи, ботильйони або челсі.

Пуховик і легінси

З чим носити пуховик / Фото: pixabay.com

Таке поєднання в одному образі відоме усім модницям світу. Легінси відмінно балансують об’ємні куртки, тому ваш аутфіт буде стильним і завжди доречним. Такий одяг чудово підійде для прогулянок, зустрічей у кафе чи активного відпочинку на свіжому повітрі. Взуття можна вибирати будь-яке – чоботи, кросівки, грубі черевики та уггі. Стилісти зауважують, що така комбінація одягу підійде для дівчат, що мають зріст від 164 см і вище. Якщо у вас менший зріст, то пуховики варто комбінувати з іншими речами, що вказані вище. Інакше візуально ви виглядатимете значно нижче, ніж є насправді.

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